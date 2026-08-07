/कौन है बीजेपी में राहुल गांधी का पसंदीदा राजनेता? वीडियो बनाकर नेता प्रतिपक्ष ने दिया जवाब

Rahul Gandhi: पीएम मोदी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी युवाओं के साथ कनेक्शन जोड़ने में जुट गए हैं. शुक्रवार को उनके पूछा गया कि उनका बीजेपी में पसंदीदा राजनेता कौन है तो उन्होंने अंदाज में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया. दरअसल इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything के तहत राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह जितना हो सकेगा सवालों के जवाब देंगे.
एक सवाल के जवाब में, जिसमें उनसे उनकी पार्टी के बजाय बीजेपी के किसी पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया था, राहुल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी अच्छी बनती है. कांग्रेस नेता ने सिंह की सैन्य इतिहास की जानकारी की भी तारीफ़ की.
वीडियो में राहुल ने कहा, 'कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुझे अच्छा लगता है. वह कूल हैं. उनका एक सैन्य इतिहास है. मुझे वह बहुत पसंद हैं. इसके बाद वह मुस्कुराए और कहा- हैलो अंकल अमरिंदर.
"Hello, Uncle Amarinder!"
LoP Shri @RahulGandhi gives a warm shoutout to his favourite politician from the BJP. pic.twitter.com/kwgQPDZ5SV
— Congress (@INCIndia) August 6, 2026
अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस में ही थे. उन्होंने साल 2021 में कांग्रेस छोड़ी थी. इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और साल 2022 में बीजेपी में उसका विलय कर दिया. अमरिंदर ने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था कि उन्हें पार्टी में अपमानित किया गया है. सिंह ने कहा कि जब वे कांग्रेस में थे, तब जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उससे उन्हें आज भी दुख है. पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.' हालांकि, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उनसे मदद मांगेंगी तो वे हमेशा उनकी मदद करेंगे, लेकिन 'राजनीतिक तौर पर नहीं'.
गांधी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' (मुझसे कुछ भी पूछें) सेशन शुरू किया, ताकि वे आज की युवा पीढ़ी से जुड़ सकें. उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसे विषय शामिल थे.
झारखंड में प्रदर्शन पर क्या बोले राहुल?
X पर अपने इंस्टाग्राम सेशन का लिंक शेयर करते हुए गांधी ने कहा, 'छात्रों मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं. इंस्टाग्राम पर मुझसे कुछ भी पूछें, और मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा.'
जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनका पसंदीदा मीम कौन सा था, इस सवाल के जवाब में गांधी ने कहा, 'मुझे लगता है कि आधी रात को PM हाउस से जो वीडियो सामने आए थे, वे सबसे अच्छे थे. उनमें एक नया, घबराया हुआ प्रधानमंत्री दिख रहा था.'
झारखंड में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर गांधी ने कहा, 'देश में छात्रों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैं. मैंने कोटा और देहरादून में साफ तौर पर कहा है और इलाहाबाद में भी कहूंगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है; यह महंगी है और दमनकारी है.'
उन्होंने कहा, 'चाहे केंद्र सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या झारखंड सरकार, हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए.'