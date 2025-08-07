इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर जोड़े गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पांच महीने में जितने वोटर जोड़े गए उतने पिछले पांच सालों में नहीं जोड़े गए थे. राहुल ने सवाल उठाया कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया गया.
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर दिया है. इस बार तो वे 'सुबूत' लेकर आ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और चुनाव आयोग इसपर चुप्पी साधे बैठा है. राहुल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि महाराष्ट्र चुनाव 'चोरी' किया गया. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा साझा नहीं कर रहा.
महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर?
असल में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर जोड़े गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पांच महीने में जितने वोटर जोड़े गए उतने पिछले पांच सालों में नहीं जोड़े गए थे. राहुल ने सवाल उठाया कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया गया? क्या मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल किए गए? उन्होंने बताया कि कई वोटर कार्ड ऐसे पाए गए जिनमें पिता का नाम गलत था. कई पते ‘शून्य’ बताए गए और एक ही पते पर 40 से ज्यादा वोटर दर्ज थे.
उन्होंने चुनाव आयोग पर डेटा न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग से बार-बार वोटर लिस्ट की जानकारी मांगी गई लेकिन जवाब तक नहीं मिला. राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है और उसकी बीजेपी के साथ मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने छह महीने तक डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं. तभी ये सच्चाई सामने आई है.
कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा?
राहुल ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक का भी उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी फर्जीवाड़ा हुआ. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में पार्टी 16 सीटें जीत रही थी, लेकिन मिली सिर्फ 9. खासकर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख फर्जी वोटर जोड़ दिए गए. जिससे बीजेपी भारी मतों से जीत गई.
