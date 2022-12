Rahul Gandhi: सोनिया गांधी को दुलारते दिखे राहुल गांधी, देखें मां-बेटे का दिल को छू लेने वाला ये वायरल वीडियो

Rahul Gandhi Sonia Gandhi Video: राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में है. कांग्रेस की यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी. प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ होंगी. बुधवार को कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया.

इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सुकून के पल बिताए. मां-बेटे की प्यार भरी बॉन्डिंग का दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के साथ बातचीत के दौरान दोनों हंसते हुए नजर आए. इस दौरान राहुल गांधी बच्चों की तरह मां के गालों पर दुलार करते दिखाई दिए.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi had a joyful moment with his mother Sonia Gandhi during the party's 138th Foundation Day celebration event in Delhi pic.twitter.com/tgqBAxY2co

— ANI (@ANI) December 28, 2022