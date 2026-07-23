'आपने युवाओं का नुकसान किया...', राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर पलटवार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के प्रदर्शन वाले बयान के तुरंत बाद उन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के पोस्ट को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.
राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण ही नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. उनका कहना था कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिनका भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है.
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी निशाने पर लिया. राहुल गांधी ने एक बार फिर उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि शिक्षा से जुड़े लगातार विवादों और छात्रों की परेशानियों के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है.
राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया के बाद शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है. विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार अपनी शिक्षा सुधार योजनाओं का बचाव कर रही है. ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और सियासत, दोनों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए देश के युवाओं का भविष्य सबसे अहम है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों को उनका उचित अवसर मिले और किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के साथ अन्याय न होने पाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं और आगे भी आवश्यक सुधार जारी रहेंगे.