लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल गांधी ने जमकर खेली होली, मनोज तिवारी ने गाने से समा बांधा

होली के दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रंग और उमंग से भरा यह त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए. हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना है. आगे देखिए नेताओं ने कैसे होली मनाई.
देशभर के नेताओं ने भी जमकर होली खेली. राहुल गांधी का चेहरा लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंगों से रंगा दिखा. वह लोगों से मिले और चेहरे पर रंग भी लगाया. दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपने घर पर लोगों के साथ होली खेली और गाया तो पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई का भी जिक्र कर दिया. भोजपुरी स्टार ने गाया- सारी दुनिया युद्ध लड़त बा. ऐ भैया. सारी दुनिया युद्ध लड़त बा. और भारत में अबीर बरसइले बा. आगे देखिए वीडियो कैसे नेताओं, गायकों समेत देशभर में लोगों ने कैसे होली का त्योहार मनाया.
बाद में मीडिया के कैमरे देख लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आए और कहा कि सभी को होली की शुभकामनाएं. प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली.
रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे। pic.twitter.com/sp10UNSl7v
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2026
अब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष और होली को कनेक्ट करने वाला मनोज तिवारी का गीत सुनिए.
#WATCH | दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गीत गाकर अपने आवास पर लोगों के साथ #Holi2026 मनाई। pic.twitter.com/6IKtdj4cqQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2026
गुजरात के अहमदाबाद में युवाओं ने बरसते रंगों के बीच जमकर डांस किया. देखिए.
#WATCH | अहमदाबाद, गुजरात: अहमदाबाद में होली मनाई जा रही है। #Holi2026 pic.twitter.com/Ek0km3ZJjx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2026
उधर, उत्तराखंड के चौबटिया में जापानी सेना की जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) की टुकड़ियों ने भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स के साथ होली मनाई. शोर मचाया और गले मिले.
#WATCH चौबटिया, उत्तराखंड: जापानी सेना की जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) की टुकड़ियों ने भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स के साथ होली मनाई।
भारतीय और जापानी दोनों सेनाओं के टुकड़ी कमांडरों ने गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर होली का जश्न शुरू किया। इसके बाद, दोनों टुकड़ियों… pic.twitter.com/4EoC3AD4lU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 3, 2026
लालू प्रसाद यादव की होली तो आपने देखी होगी. अब पटना में तेज प्रताप यादव का जश्न देखिए.
#WATCH | Patna: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav celebrated Holi with party workers at his residence. pic.twitter.com/y9rRuxvGI6
— ANI (@ANI) March 4, 2026
लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी सुनिए.
#WATCH | Folk singer and Padma Shri awardee, Malini Awasthi, sings a song on the festival of #Holi2026
She says, "The festival of Holi is such that everyone wants to get filled with colours. People forget all the differences and play together. We should celebrate Holi… https://t.co/JlGmPwcD65 pic.twitter.com/AlityONc93
— ANI (@ANI) March 4, 2026
असम में लोग 'होरी खेलें रघुबीरा अवध में' गाने पर खूब नाचे. देखिए तो सही.
#WATCH | Assam: People in Guwahati dance and celebrate #Holi2026 pic.twitter.com/dU7FuNgvcn
— ANI (@ANI) March 4, 2026
आखिर में वृंदावन के प्रेम मंदिर के बाहर का नजारा देखिए.
#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: People celebrate the festival of colours, Holi ourtside Prem Mandir in Vrindavan. Today, on 4th March, Dhulandi Holi will be celebrated here.
Braj Ki Holi is one of the most popular Holi traditions in the country. The festival of colours lasts… pic.twitter.com/blNQzB36B0
— ANI (@ANI) March 4, 2026
आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं.
