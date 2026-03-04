Advertisement
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल गांधी ने जमकर खेली होली, मनोज तिवारी ने गाने से समा बांधा

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल गांधी ने जमकर खेली होली, मनोज तिवारी ने गाने से समा बांधा

होली के दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रंग और उमंग से भरा यह त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए. हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना है. आगे देखिए नेताओं ने कैसे होली मनाई. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:55 PM IST
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल गांधी ने जमकर खेली होली, मनोज तिवारी ने गाने से समा बांधा

देशभर के नेताओं ने भी जमकर होली खेली. राहुल गांधी का चेहरा लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंगों से रंगा दिखा. वह लोगों से मिले और चेहरे पर रंग भी लगाया. दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपने घर पर लोगों के साथ होली खेली और गाया तो पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई का भी जिक्र कर दिया. भोजपुरी स्टार ने गाया- सारी दुनिया युद्ध लड़त बा. ऐ भैया. सारी दुनिया युद्ध लड़त बा. और भारत में अबीर बरसइले बा. आगे देखिए वीडियो कैसे नेताओं, गायकों समेत देशभर में लोगों ने कैसे होली का त्योहार मनाया. 

बाद में मीडिया के कैमरे देख लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आए और कहा कि सभी को होली की शुभकामनाएं. प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली.

अब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष और होली को कनेक्ट करने वाला मनोज तिवारी का गीत सुनिए.  

गुजरात के अहमदाबाद में युवाओं ने बरसते रंगों के बीच जमकर डांस किया. देखिए. 

उधर, उत्तराखंड के चौबटिया में जापानी सेना की जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) की टुकड़ियों ने भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स के साथ होली मनाई. शोर मचाया और गले मिले. 

लालू प्रसाद यादव की होली तो आपने देखी होगी. अब पटना में तेज प्रताप यादव का जश्न देखिए. 

लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी सुनिए.  

असम में लोग 'होरी खेलें रघुबीरा अवध में' गाने पर खूब नाचे. देखिए तो सही. 

आखिर में वृंदावन के प्रेम मंदिर के बाहर का नजारा देखिए. 

आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं. 

Happy Holi 2026

