संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, बीजेपी ने साधा राहुल पर निशाना

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब उनसे खुद लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कहा जाता है, तो वह पीड़ित कार्ड खेलकर भाग जाते हैं. जब उनसे हलफनामा देने के लिए कहा जाता है, तो वह पीछे हट जाते हैं. झूठे और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है.

 

Sep 18, 2025, 02:49 PM IST
BJP: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोटर लिस्ट' में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों पर सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग बिना किसी पूर्वाग्रह के काम कर रहा है, राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर करने, नागरिकों को गुमराह करने और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश में व्यस्त हैं. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र से नाम हटाने की असफल कोशिश की गई थी.

चुनाव आयोग ने खुद इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. चुनाव आयोग पहले ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस उपलब्ध करा चुका है. इतना सब होने के बाद, कांग्रेस शासित कर्नाटक की सीआईडी ​​ने अब तक क्या किया है? रिकॉर्ड के अनुसार, अलंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ही जीता था. तो क्या कांग्रेस वोट चुराकर जीती? राहुल गांधी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि वह यहां लोकतंत्र बचाने नहीं आए हैं. अगर इसे बचाना नहीं है, तो क्या उनका लक्ष्य इसे नष्ट करना है? टूलकिट की मदद से वह लगातार हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं...

 

राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स 

इस बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे जल्द 'वोट चोरी' पर सबूतों का एक 'हाइड्रोजन बम' लेकर आएंगे. राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वे बार-बार 'हाइड्रोजन बम' छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनका हर दावा फुस्स हो जाता है. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि वे 'हाइड्रोजन बम' फोड़ेंगे, लेकिन उनका हर दावा फुस्स हो जाता है. उन्होंने पहले कहा था कि 'भूकंप' आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब वे 'हाइड्रोजन बम' की बात कर रहे हैं. मैं उनसे पूछता हूं कि वे 'हाइड्रोजन बम' कब फोड़ेंगे? मुझे लगता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है और हार का ठीकरा खुद पर न लेकर चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं. इसलिए वे चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अब पूरे देश में एसआईआर लागू होगा. दो-दो आधार कार्ड वालों के नाम डिलीट किए जाएंगे. इसके अलावा, घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे. हालांकि, राहुल गांधी इस पर भी संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. शाहनवाज हुसैन ने बिहार चुनाव की बात करते हुए कहा कि बिहार का युवा विकास और सुशासन के साथ है. बिहार के युवाओं ने ठाना है कि राज्य में विकास की जो रफ्तार चल रही है, उसे रुकने देना नहीं है. बिहार का युवा फिर से जंगलराज की वापसी नहीं चाहता है. 

राहुल गांधी की बातें महत्वहीन: भाजपा 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मौखिक बातों का कानून के हिसाब से कोई महत्व नहीं है. भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने आरोपों को हल्का बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 'हाइड्रोजन बम' छोड़ने की बात कही थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने फिर से समय मांग लिया और कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया.

मनन मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कुछ लोगों के मोबाइल से 12 से 14 मतदाताओं के नाम हटाए गए. कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा से दोगुनी सीटें जीतीं और सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के आधार पर कुछ लोगों को खड़ा करके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह 'फुस्स' हो गई. कोई ठोस तथ्य या सबूत सामने नहीं आया.

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें गांधी ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग 'वोट चोरी' करता है और अब दावा किया कि आयोग 'वोट चोरों की रक्षा' करता है. मनन मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में बोलने का न तो जनता की नजर में कोई महत्व है, न ही कानून या अदालत की नजर में. राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के नए आरोपों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी के पास सिर्फ नकारात्मकता बची है. वे दिन भर झूठ बोलते हैं. पहले कह रहे थे कि 'हाइड्रोजन बम' आएगा. क्या इसी को 'हाइड्रोजन बम' कह रहे थे? उनकी भाषा किसी हारे हुए नेता जैसी है. अपनी हार के लिए इतने लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि अगर वे जनता के सामने स्वीकार करते और माफी मांगते, तो शायद इससे ही उनका काम बेहतर हो जाता. राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से लेकर अदालत और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया. उनकी मानसिकता यह है कि उनके सामने देश में सभी लोग गलत हैं. क्या गांधी परिवार के अलावा कोई सही है? उनकी भाषा से साबित होता है कि वे घटिया राजनीति में यकीन रखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर मतदाता असंवैधानिक थे, तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? इसका मतलब है कि कर्नाटक सरकार भी असंवैधानिक है.

राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में शामिल लोगों को बचा रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा निर्वाचन क्षेत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके पूरे देश में व्यवस्थित रूप से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं.

एजेंसी इनपुट के साथ...

;