डिग्री हाथ में, नौकरी का ठिकाना नहीं! प्रयागराज में राहुल का 'दर्द-डेटा-दौलत' वार, युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने प्रयागराज से अपने जुड़ाव के बारे में भी बातचीत की. उन्होंने इस शहर को अपने परिवार का घर बताते हुए 'इलाहाबाद यूनिवर्सिटी' को भी याद किया और कहा कि यह कभी देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक था. उन्होंने कहा कि देश के युवा एक चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, जहां शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, लेकिन डिग्रियां रोजगार में तब्दील नहीं हो रहीं. उन्होंने कहा,' आज भारत में शिक्षा प्रमाणपत्रों का कोई महत्व नहीं हैं, क्योंकि वे आपको नौकरी नहीं दिला सकते.' उन्होंने तर्क दिया कि ये समस्याएं रोजगार के कई रास्तों को प्रभावित कर रही हैं. राहुल गांधी ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट, लोन लेने में कठिनाई, सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने और और AI के चलते नौकरियों के नुकसान का हवाला देते हुए कहा कि भारत में रोजगार के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिससे युवाओं को काफी परेशानी हो रही है.