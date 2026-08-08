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डिग्री हाथ में, नौकरी का ठिकाना नहीं! प्रयागराज में राहुल का 'दर्द-डेटा-दौलत' वार, युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

Chhatron Ki Goonj: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में संबोधित करते हुए युवाओं की परेशानियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि AI नौकरी कम कर रहा है. इससे रोजगार के दरवाजे बंद हो रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:39 PM IST
डिग्री हाथ में, नौकरी का ठिकाना नहीं! प्रयागराज में राहुल का 'दर्द-डेटा-दौलत' वार, युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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