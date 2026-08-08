डिग्री हाथ में, नौकरी का ठिकाना नहीं! प्रयागराज में राहुल का 'दर्द-डेटा-दौलत' वार, युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

Rahul Gandhi In Prayagraj: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार ( 8 अगस्त 2026) को प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोलते हुए युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नौकरियों की कमी, महंगी शिक्षा और पेपर लीक समेत AI के बढ़ते इस्तेमाल से छात्रों की प्रगति में बाधा आ रही है.
प्रयागराज के केपी ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा,' आप भारत की शक्ति और गौरव हैं, जब मैं यह कहता हूं तो मैं हर भारतीय नागरिक की बात कर रहा हूं.' उन्होंने कहा कि मैं दर्द, डेटा और दौलत के बारे में बात करना चाहता हूं, जो आपका होना चाहिए. आप भारत की शक्ति, भारत की शान और भारत की स्ट्रेंथ हो.
राहुल ने कहा कि भारत के लगभग 40 करोड़ युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका, चीन और रूस के बारे में तो काफी चर्चा होती है, लेकिन भारत के युवा बेजोड़ हैं. उन्होंने तर्क दिया कि देश का भविष्य इसकी युवा आबादी की क्षमता और उनकी ओर से जनरेट किए डाटा पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी लोगों के डेटा पर आधारित है और इस डेटा को भारतीयों की संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए.
इस युवा ने जो कहा है, वो हिंदुस्तान के युवाओं के दिल की बात है।
इनका कहना है
• मैं 10 घंटे Blinkit में काम करने के बाद पढ़ाई करता हूं
• अगर मेरे पास भी पैसा रहता, तो मैं भी नौकरी खरीद लेता
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
प्रयागराज, यूपी
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/bVq0qTC18N
— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
राहुल गांधी ने छात्रों से रोजगार में AI के बढ़ते इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि अगर युवाओं को उनके डेटा पर आधारित अर्थव्यवस्था से लाभ नहीं मिलता है, तो तकनीकी बदलाव नौकरियों के लिए और भी खतरा पैदा कर सकते हैं.
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अपने संबोधन में राहुल गांधी ने प्रयागराज से अपने जुड़ाव के बारे में भी बातचीत की. उन्होंने इस शहर को अपने परिवार का घर बताते हुए 'इलाहाबाद यूनिवर्सिटी' को भी याद किया और कहा कि यह कभी देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक था. उन्होंने कहा कि देश के युवा एक चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, जहां शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, लेकिन डिग्रियां रोजगार में तब्दील नहीं हो रहीं. उन्होंने कहा,' आज भारत में शिक्षा प्रमाणपत्रों का कोई महत्व नहीं हैं, क्योंकि वे आपको नौकरी नहीं दिला सकते.' उन्होंने तर्क दिया कि ये समस्याएं रोजगार के कई रास्तों को प्रभावित कर रही हैं. राहुल गांधी ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट, लोन लेने में कठिनाई, सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने और और AI के चलते नौकरियों के नुकसान का हवाला देते हुए कहा कि भारत में रोजगार के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिससे युवाओं को काफी परेशानी हो रही है.
राहुल गांधी ने नोटबंदी और GST को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को लोन देने में असफल रहे. इसके साथ ही उन्होंने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के प्रइवेटाइजेशन की भी आलोचना की. राहुल गांधी ने तर्क दिया कि AI के चलते कॉर्पोरेट में रोजगार और कम हो सकता है. इससे युवा गिगवर्क की तरफ धकेले जा रहे हैं. इन्होंने इन समस्याओं को सिस्टम का हिस्सा बताते हुए तर्क दिया कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है. उन्होंने इसे बड़ी कंपनियों, सरकार और RSS से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि वे भारत की संस्थाओं पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं.