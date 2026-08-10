/‘राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में छात्रों पर चलीं लाठियां’, जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. नड्डा ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीति का नतीजा है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान गोली चलने की बात कही थी. नड्डा ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई और राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है.
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है. विपक्ष जहां सरकार और प्रशासन को घेर रहा है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है. जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों पर लाठियां चलाने के पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा था. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया.
#WATCH | Delhi: Union Minister JP Nadda says, "...I want to say this clearly to Rahul Gandhi: Do not run away from the discussion. We are ready to discuss every issue inside the House. Furthermore, I would like to ask: Does he not hear the voices of the students in Jharkhand… pic.twitter.com/Ot535Lwyry
— ANI (@ANI) August 10, 2026
जेपी नड्डा ने दावा किया कि झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल राहुल गांधी के इशारे पर किया गया. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि जो नेता दूसरे राज्यों में छात्रों और युवाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वे झारखंड में हुई पुलिस कार्रवाई पर चुप क्यों हैं. बीजेपी नेता के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने के आसार हैं. विपक्ष पहले ही छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर चुका है.
छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई और छात्रों की आवाज दबाने से जोड़कर देखा है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत की जानी चाहिए थी, न कि बल प्रयोग किया जाना चाहिए था. वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. पार्टी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जवाबी हमला शुरू कर दिया है.
#WATCH | दिल्ली | कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "सवाल यह नहीं था कि अमित शाह संसद में आकर कुछ आम विषयों पर भाषण देंगे। सवाल हमेशा यह रहा है कि अमित शाह को यह साफ़ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। पेलेट गन चलाई… pic.twitter.com/IE9RyOLTKB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "सवाल यह नहीं था कि अमित शाह संसद में आकर कुछ आम विषयों पर भाषण देंगे. सवाल हमेशा यह रहा है कि अमित शाह को यह साफ़ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था. पेलेट गन चलाई गईं, छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया. उन्हें साफ़-साफ़ बताना चाहिए. क्या उन्होंने इसका आदेश दिया था या नहीं? अगर उन्होंने आदेश दिया था, तो हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए वे दोषी हैं. और अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था, तो वे अयोग्य हैं.
छात्रों का प्रदर्शन भले ही किसी खास मांग से जुड़ा हो, लेकिन लाठीचार्ज के बाद यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है. खासकर राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होने की संभावना है.
जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है. राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से आया नड्डा का बयान इस राजनीतिक बहस को और तेज करता दिख रहा है. एक तरफ कांग्रेस आंदोलन और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए संसद में चर्चा की बात कर रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है.