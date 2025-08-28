Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Mumbai news: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया है, जिसपर सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है. मुंबई से कांग्रेस पार्टी आलकमान पर तंज कसते हुए सीएम ने बड़ा जुबानी हमला करते हुए सियासत गरमा दी है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:01 PM IST
Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बिहार (Bihar) में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के एक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई घटिया और अपमानजनक टिप्पणी  (derogatory comment on PM Modi) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की बाते करते हैं. आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? मुझे लगता है जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए'.

राहुल गांधी का दिमाग चोरी हुआ: देवेंद्र

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में दी गईं पीएम मोदी को गालियां

बीते कुछ दिनों से लोकसभा में विपक्ष के नेता पीएम मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ जिस लहजे में बयान दे रहे हैं उसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को घेर रहे हैं. इसके बाद गुरुवार को उस वक्त हद हो गई क्योंकि दरभंगा में जो हुआ उसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. राहुल गांधी तू-तड़ाक पर उतरे तो उनकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को गंदी-गंदी गालियां देने लगे, PM मोदी के ऊपर अपशब्द बोलने के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. 

प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दीं

राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता से भी चार हाथ आगे निकले और भरे मंच से प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां देने लगे. हम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते वो वीडियो आपको दिखा- सुना भी नहीं सकते. दरअसल उस वीडियो को आपसो  कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दिवंगत मां से जुड़ी गंदी-गंदी गालियां दी.

FAQ-

सवाल- कार्यक्रम का आयोजन किसने कराया?
जवाब- जिस चुनावी कार्यक्रम में ये सब हुआ उसे यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया और पटना के गांधी मैदान थाना में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने मुकदमा दर्ज कराया है. 

सवाल- बिहार विधानसभा में कितनी सीटे हैं?
जवाब- 243

सवाल- बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा माहौल है?
जवाब- सियासी बयानबाजी का लेवल दिन प्रतिदिन बेहद तीखा और अपमानजनक हो रहा है.

