'हम अपना डेटा US को सौंपते रहेंगे...,' किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल में किया खुलासा; ईरान जंग से भारत को क्यों बताया खतरा

Rahul Gandhi In Kerala: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से केरल का नाम बदलकर केरलम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज ( 6 मार्च 2026) को केरल के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने नव केरल यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कुट्टिक्कानम (स्वायत्त) के मारियन कॉलेज में छात्रों से भी बातचीत की. राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों के साथ भारत के भविष्य और इजरायल-अमेरिका के ईरान पर किए हमले को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि इनसब का असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है.

देशवासियों को बचाने के लिए क्या फैसला लेंगे राहुल?

राहुल गांधी से एक छात्र ने सवाल किया कि अगर आपको कोई फैसला लेना हो तो आप देशवासियों को बचाने के लिए क्या फैसला लेंगे तो इसपर राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी देश को अपनी ताकत जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि ताकत ही हमें बचाए रखती है. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत सद्भाव और विविधता है. हम लोगों को एकसाथ लाते हैं और उनके अलग होने बावजूद आपस में सद्भाव रखते हैं. उन्होंने कहा कि केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यहां अलग-अलग तरह के लोग फिर भी आपस में एकसाथ सद्भाव के साथ रहते हैं.

#WATCH | Idukki, Kerala | Interacting with students of Marian College Kuttikkanam (Autonomous), Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "... If we give away our data, if we don't produce anything, and if our people keep fighting with each other, then we are in trouble. My problem is… https://t.co/W3lvnqkUWw pic.twitter.com/1ds3zWiDfJ — ANI (@ANI) March 6, 2026

राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई

इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लड़ाई के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा,'अगर हम अपना डेटा अमेरिका को सौंपते रहेंगे, अगर हम कुछ भी उत्पादित नहीं करेंगे और अगर हमारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. मेरी समस्या यह है कि हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं. हम कुछ भी उत्पादित नहीं कर रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अमेरिका को सौंप रहे हैं. यही मेरी राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा है.'

भारत पर कैसे पड़ेगा जंग का असर?

छात्रों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अमेरिका-इजरायल की ईरान के साथ हो रही जंग को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा,' सतही तौर पर देखने पर यह अमेरिका, इजरा.ल और ईरान के बीच युद्ध जैसा लगता है. असल में यह अमेरिका, चीन और रूस के बीच संघर्ष है. अमेरिका अपनी महाशक्ति बने रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा है. मिडिल ईस्ट एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर है. यहां हमारी ऊर्जा निर्भरता के कारण भारत को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. भारत में ईंधन महंगा होने वाला है. भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होने वाली है. इसलिए हमें अपने हर कदम पर बहुत सावधानी बरतनी होगी. इस संक्रमण काल ​​में ऐसे संघर्ष बढ़ेंगे. भारत को यह समझना होगा कि हम एक हिंसक और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं. इसलिए भारत को अपनी नीतिगत स्थिति और इस खतरनाक दौर से निपटने के तरीकों को लेकर स्पष्ट होना होगा. चीन हमारी सीमा पर है और अमेरिका हमारा सहयोगी है. वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं. हमें बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं हम अचानक इस संघर्ष में न फंस जाएं.'