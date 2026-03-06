Advertisement
trendingNow13131828
Hindi Newsदेशहम अपना डेटा US को सौंपते रहेंगे..., किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल में किया खुलासा; ईरान जंग से भारत को क्यों बताया खतरा

'हम अपना डेटा US को सौंपते रहेंगे...,' किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल में किया खुलासा; ईरान जंग से भारत को क्यों बताया खतरा


Rahul Gandhi Kerala Visit: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने कुट्टिक्कानम (स्वायत्त) के मारियन कॉलेज में छात्रों से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक मुद्दों और भारत पर जंग के चलते होने वाले प्रभाव के बारे में बातचीत की.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 06, 2026, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम अपना डेटा US को सौंपते रहेंगे...,' किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल में किया खुलासा; ईरान जंग से भारत को क्यों बताया खतरा

Rahul Gandhi In Kerala: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से केरल का नाम बदलकर केरलम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज ( 6 मार्च 2026) को केरल के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने नव केरल यात्रा  के तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कुट्टिक्कानम (स्वायत्त) के मारियन कॉलेज में छात्रों से भी बातचीत की. राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों के साथ भारत के भविष्य और इजरायल-अमेरिका के ईरान पर किए हमले को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि इनसब का असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है. 

देशवासियों को बचाने के लिए क्या फैसला लेंगे राहुल? 

राहुल गांधी से एक छात्र ने सवाल किया कि अगर आपको कोई फैसला लेना हो तो आप देशवासियों को बचाने के लिए क्या फैसला लेंगे तो इसपर राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी देश को अपनी ताकत जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि ताकत ही हमें बचाए रखती है. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत सद्भाव और विविधता है. हम लोगों को एकसाथ लाते हैं और उनके अलग होने बावजूद आपस में सद्भाव रखते हैं. उन्होंने कहा कि केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यहां अलग-अलग तरह के लोग फिर भी आपस में एकसाथ सद्भाव के साथ रहते हैं.  

ये भी पढ़ें- असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक  

राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई

इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लड़ाई के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा,'अगर हम अपना डेटा अमेरिका को सौंपते रहेंगे, अगर हम कुछ भी उत्पादित नहीं करेंगे और अगर हमारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. मेरी समस्या यह है कि हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं. हम कुछ भी उत्पादित नहीं कर रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अमेरिका को सौंप रहे हैं. यही मेरी राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा है.'   

ये भी पढ़ें- इस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान 

भारत पर कैसे पड़ेगा जंग का असर? 

छात्रों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अमेरिका-इजरायल की ईरान के साथ हो रही जंग को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा,' सतही तौर पर देखने पर यह अमेरिका, इजरा.ल और ईरान के बीच युद्ध जैसा लगता है. असल में यह अमेरिका, चीन और रूस के बीच संघर्ष है. अमेरिका अपनी महाशक्ति बने रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा है. मिडिल ईस्ट एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर है. यहां हमारी ऊर्जा निर्भरता के कारण भारत को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. भारत में ईंधन महंगा होने वाला है. भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होने वाली है. इसलिए हमें अपने हर कदम पर बहुत सावधानी बरतनी होगी. इस संक्रमण काल ​​में ऐसे संघर्ष बढ़ेंगे. भारत को यह समझना होगा कि हम एक हिंसक और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं. इसलिए भारत को अपनी नीतिगत स्थिति और इस खतरनाक दौर से निपटने के तरीकों को लेकर स्पष्ट होना होगा. चीन हमारी सीमा पर है और अमेरिका हमारा सहयोगी है. वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं. हमें बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं हम अचानक इस संघर्ष में न फंस जाएं.' 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला