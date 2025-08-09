वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई न्याय की बात?

World Tribal Day: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने देशभर के आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं और कांग्रेस उनकी अस्मिता और न्याय की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश देते हुए आदिवासी परंपराओं को भारत की पहचान का अहम हिस्सा बताया.

आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं...

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पर आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ आदिवासी सभ्यता और परंपराओं के संरक्षण को पार्टी का ध्येय बताया. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसके लिए लगातार काम करती रहेगी.

जल, जंगल और जमीन के निस्वार्थ सेवक

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के निस्वार्थ सेवक आदिवासी हमेशा सम्मान के पात्र हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासियों पर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आदिवासी दिवस की बधाई दी और उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय सदैव प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि समावेशी विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाया जाए. इसके साथ ही, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें पूरी तरह उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

कांग्रेस के इन नेताओं के संदेश में आदिवासी समाज के अधिकार, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने की बात कही. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी ने यह दोहराया कि जल, जंगल और जमीन की विरासत आदिवासी समाज की है और उसे सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है.

FAQ:

Q1: विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

Ans: राहुल गांधी ने आदिवासी समाज को भारत का पहला मालिक बताते हुए उनके अधिकार और न्याय की लड़ाई में साथ रहने का वादा किया.

Q2: खड़गे ने आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश दिया?

Ans: खड़गे ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को कांग्रेस का ध्येय बताया.

Q3: भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को लेकर क्या कहा?

Ans: भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के साथ शोषण और अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने का संकल्प दोहराया.