तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को दी सलामी
Independence Day: राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:34 PM IST
देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है. देशभर में नेता अलग-अलग राज्यों और जगहों पर झंडे को सलामी दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया. इस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे. 

कांग्रेस नेताओं ने झंडे को सलामी दी
असल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि तेज बारिश के बीच कांग्रेस नेताओं ने झंडे को सलामी दी है. इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और खरगे के साथ अजय माकन समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे. सभी ने मिलकर आजादी का जश्न मनाया. राहुल गांधी ने बारिश के बीच झंडे को सलामी दी है. 

अनमोल धरोहर की रक्षा करना कर्तव्य
इससे पहले राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आजादी एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है. जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो. इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है. जय हिंद.. जय भारत.

उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले. हर नागरिक को अच्छा इलाज मिले और हर परिवार में खुशहाली हो. तभी हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बना पाएंगे. जय हिंद.

Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

Rahul GandhiIndependence Day

