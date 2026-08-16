/लाल किले की पहली कतार पर सियासी घमासान: राहुल-खरगे के न आने पर केंद्र ने दिखाया UPA को आईना

Independence Day Seating Controversy: 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जहां देश ने जश्न मनाया, वहीं वीवीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट (बैठने की व्यवस्था) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे लगातार तीसरे साल लाल किले के मुख्य समारोह में शामिल नहीं हुए. इस सियासी विवाद के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस को UPA सरकार के दौर का रिकॉर्ड भेजकर आईना दिखाने की कोशिश की है.
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की नाराजगी और कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस नेतृत्व को पिछली सरकारों (UPA कार्यकाल) के दौरान विपक्ष के नेताओं के बैठने की व्यवस्था की एक विस्तृत सूची भेजी. इस लिस्ट में दिखाया गया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय विपक्ष की नेता रहीं स्वर्गीय सुषमा स्वराज और स्वर्गीय अरुण जेटली को स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस तरह और कहां बैठाया जाता था. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व सरकार के इस तर्क और स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने औपचारिक कारण बताए बिना कार्यक्रम में जाने से परहेज किया.
लाल किले पर विपक्ष के नेताओं की सीटों को लेकर विवाद की शुरुआत 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई थी. आधिकारिक प्रोटोकॉल के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष (LoP) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और राष्ट्रीय समारोहों में उन्हें अग्रिम पंक्ति यानी पहली लाइन में बैठाने की परंपरा रही है. हालांकि, वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहली पंक्ति की बजाय पीछे की कतारों में जगह दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराते हुए इसे विपक्ष और जनादेश का अपमान करार दिया था. इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया था कि पेरिस ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं को विशेष सम्मान देने और उनके बैठने की जगह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली पंक्ति के सीटिंग अरेंजमेंट में यह फेरबदल किया गया था.
इस वर्ष के समारोह को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को दूसरी या तीसरी पंक्ति में जगह दी गई थी. इसके अलावा, उम्र और स्वास्थ्य कारणों से उनके लिए पार्किंग से लेकर मुख्य स्थल तक लंबी दूरी पैदल चलना भी असुविधाजनक था. लाल किले जाने के बजाय मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय (इंदिरा भवन) में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया.
कांग्रेस के इस कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है. बीजेपी नेता आर. पी. सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष संसद के मकर द्वार की सीढ़ियां रोजाना आसानी से चढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के दिन लाल किला न आने के लिए पैदल चलने और स्वास्थ्य का बहाना बनाते हैं. बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय पर्व और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति कांग्रेस की उदासीनता करार दिया.