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लाल किले की पहली कतार पर सियासी घमासान: राहुल-खरगे के न आने पर केंद्र ने दिखाया UPA को आईना

VVIP Seating Arrangement Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समारोह में शामिल नहीं हुए. कांग्रेस की नाराजगी पर रक्षा मंत्रालय ने UPA काल में विपक्ष के नेताओं के सीटिंग अरेंजमेंट का रिकॉर्ड भेजा है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 16, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:29 PM IST
लाल किले की पहली कतार पर सियासी घमासान: राहुल-खरगे के न आने पर केंद्र ने दिखाया UPA को आईना
Image Credit: Rahul Gandhi-Mallikarjun Kharge

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Shashank Shekhar Mishra

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शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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