/न्याय मांगने वालों को मिलीं गोलियां... राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा लेटर, पूछे कई तीखे सवाल

Rahul Gandhi Letter To Amit Shah: नीट-यूजी और पेपर लीक विवाद को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हुए छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को बर्बर हमला करार दिया है. राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान जानलेवा पेलेट गन (Pellet Gun) के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री से सीधे जवाबदेही मांगी है.
अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेता ने एक 19 वर्षीय पीड़ित छात्र का जिक्र करते हुए दावा किया कि पेलेट लगने की वजह से वह गंभीर दर्द में है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका है. राहुल गांधी ने एक्स पर एक घायल छात्र का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि साहिल हाथ में तिरंगा लेकर खड़ा था, बस एक पारदर्शी परीक्षा और अपनी मेहनत का हक मांग रहा था. यह ब्रिटिश तानाशाही नहीं, बल्कि आज के भारत में सरकार की क्रूरता है, जहां न्याय मांगने वाले युवाओं को पेलेट्स मिलते हैं.
छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? pic.twitter.com/NDwfka1UqO
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026
पत्र में राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होने का हवाला देते हुए गृह मंत्री से सवाल किए कि
1. पेलेट गन की मंजूरी किसने दी? क्या गृह मंत्री के रूप में आपने छात्रों के खिलाफ पेलेट गन जैसे जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
2. सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले कौन? क्या प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी थे या कोई वॉलंटियर? उनकी तैनाती को किसने मंजूरी दी?
बता दें कि जंतर-मंतर पर हुए इस हिंसक टकराव के दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. वहीं, झड़प में लगभग 60 प्रदर्शनकारी छात्र भी चोटिल हुए हैं.
संसद के मानसून सत्र में लगातार पांचवें दिन भी NEET-UG और पेपर लीक मामले को लेकर भारी हंगामा जारी रहा. इस बीच, केंद्रीय कैबिनेट ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक को सोमवार, 27 जुलाई को संसद में पेश किए जाने की संभावना है.