Rahul Gandhi: 'यही दिवाली की असली मिठास है...', अचानक मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, बनाईं इमरती और बेसन के लड्डू

Rahul Gandhi Diwali 2025: पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे और वहां वह इमरती और बेसन के लड्डू बनाते नजर आए. कांग्रेस नेता से बातचीत में मिठाई की दुकान के मालिक ने बताया कि कैसे राजीव गांधी के जन्मदिन से लेकर प्रियंका गांधी की शादी पर उन्होंने गांधी परिवार के यहां सेवाएं दी हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान के मालिक से राहुल गांधी इमरती और लड्डू बनाने का तरीका सीखते देखे जा सकते हैं. साथ ही वह यह भी पूछते हैं कि आखिर यह दोनों मिठाइयां कहां से आईं.

पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया। Add Zee News as a Preferred Source सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है. आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे खास बना रहे हैं?' इसके अलावा राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'दिवाली की असली मिठास सिर्फ प्लेट में नहीं बल्कि रिश्तों और समुदायों में होना चाहिए.' इससे पहले राहुल ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और मोहब्बत की कामना की. एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं. भारत हमेशा खुशियों से भरा रहे और हर आंगन खुशी, समृद्धि और मोहब्बत से भरा रहे.'