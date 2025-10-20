Advertisement
trendingNow12969101
Hindi Newsदेश

Rahul Gandhi: 'यही दिवाली की असली मिठास है...', अचानक मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, बनाईं इमरती और बेसन के लड्डू

Diwali 2025: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Gandhi: 'यही दिवाली की असली मिठास है...', अचानक मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, बनाईं इमरती और बेसन के लड्डू

Rahul Gandhi Diwali 2025: पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे और वहां वह इमरती और बेसन के लड्डू बनाते नजर आए. कांग्रेस नेता से बातचीत में मिठाई की दुकान के मालिक ने बताया कि कैसे राजीव गांधी के जन्मदिन से लेकर प्रियंका गांधी की शादी पर उन्होंने गांधी परिवार के यहां सेवाएं दी हैं. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान के मालिक से राहुल गांधी इमरती और लड्डू बनाने का तरीका सीखते देखे जा सकते हैं. साथ ही वह यह भी पूछते हैं कि आखिर यह दोनों मिठाइयां कहां से आईं.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है. आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे खास बना रहे हैं?' इसके अलावा राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'दिवाली की असली मिठास सिर्फ प्लेट में नहीं बल्कि रिश्तों और समुदायों में होना चाहिए.' इससे पहले राहुल ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और मोहब्बत की कामना की. एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं. भारत हमेशा खुशियों से भरा रहे और हर आंगन खुशी, समृद्धि और मोहब्बत से भरा रहे.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं