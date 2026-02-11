अगर कांग्रेस ट्रंप से डील करती तो... किताब छोड़ राहुल ने संसद में सरकार को मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?

Advertisement
Hindi Newsदेशअगर कांग्रेस ट्रंप से डील करती तो... किताब छोड़ राहुल ने संसद में सरकार को मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?

लोकसभा में बजट पर बातचीत चल रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मार्शल आर्ट के एक खास दांव 'ग्रिप' (पकड़) का जिक्र करते हुए की. बता दें, जिस समय वे बोल रहे हैं उस समय सभा की अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे हैं.

Feb 11, 2026, 02:39 PM IST
बजट सत्र का आज 11वां दिन है. आज बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने एक अलग अंदाज में अपनी बात रखी है. उन्होंने मार्शल आर्ट्स के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि कैसे राजनीति में भी पर्दे के पीछे से चीजों को नियंत्रित किया जाता है. हालांकि, उनके भाषण के बीच एप्सटीन शब्द के आने से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस और शोर-शराबा देखने को मिला. ऐसे में आइए आपको संसद में राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातों के बारे में बताते हैं. 

1. दुनिया में भू-राजनीतिक टकराव तेज
लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहली खास बात यह थी कि दुनिया एक तेज जियोपॉलिटिकल टकराव देख रही है. उन्होंने कहा कि चीन, रूस और दूसरी उभरती ताकतें अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रही हैं जो एकध्रुवीय ग्लोबल सिस्टम से दूर जाने का संकेत है.

2.अमेरिका की ‘सुपरपावर’ हैसियत को चुनौती
राहुल गांधी ने कहा की इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था. मुझे वहां दो बातें मिलीं ठोस बातें, गहरी बातें जो मुझे पसंद आईं. पहली बात कि हम तेज होते जियोपॉलिटिकल टकराव की दुनिया में रह रहे हैं. चीन, रूस और दूसरी ताकतें अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रही हैं.

3.आर्थिक सर्वे में भी अस्थिरता का संकेत
दुनिया एनर्जी और फाइनेंस के हथियार बनने का अनुभव कर रही है और दोनों का इस्तेमाल ग्लोबल पावर की लड़ाई में स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर तेजी से किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सर्वे का बड़ा मैसेज यह बताता है कि दुनिया स्टेबिलिटी के दौर से इनस्टेबिलिटी के दौर की ओर बढ़ रही है.

4.‘युद्ध का युग खत्म’ वाली बात पर सवाल
राहुल गांधी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पहले कहा था कि युद्ध का दौर खत्म हो गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्लोबल डेवलपमेंट इसके उलट इशारा करते हैं.

5. ऊर्जा और वित्त का ‘हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल
राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी जरूरी बात यह थी कि दुनिया एनर्जी और फाइनेंस के हथियार बनने के लेकर खुद को तैयार कर रही है. दोनों का इस्तेमाल ग्लोबल पावर की लड़ाई में स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर तेजी से किया जा रहा है.

6.‘युद्ध का युग खत्म’ वाली बात पर सवाल
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, और NSA ने भी कहा की युद्ध का युग खत्म होगा. लेकिन असल में हम युद्ध के दौर में जा रहे हैं.

7.यूक्रेन युद्ध उदाहरण
राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है गाजा में युद्ध हुआ था, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ईरान में युद्ध का खतरा है. हमने सिंदूर में ऑपरेशन किए थे. हम अस्थिरता की दुनिया में जा रहे हैं. 

8.डॉलर की बादशाहत पर सवाल
लोकसभा LoP ने आगे कहा कि ग्लोबल ऑर्डर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जिसमें US डॉलर और अमेरिकी दबदबे को चुनौती दी जा रही है. गांधी के मुताबिक दुनिया एक सिंगल-सुपरपावर सिस्टम से एक नए, अनिश्चित ग्लोबल ऑर्डर की ओर जा रही है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है.

9. अगर कांग्रेस की सरकार होती
लोकसभा LoP और कांग्रेस MP राहुल गांधी कहते हैं, अगर INDIA अलायंस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता. मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कहते. सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ट्रंप से कहते, इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज इंडियन डेटा है. आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं? हम आपके दोस्त हैं. हम आपकी तारीफ करते हैं. हम आपके डॉलर को बचाने में आपकी मदद करना चाहते हैं. लेकिन प्लीज याद रखें कि अगर आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एसेट जो आपके डॉलर को बचा सकती है वह इंडियन लोगों के पास है.

10.गाजा और मध्य पूर्व का तनाव
राहुल गांधी ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध, गाजा में संघर्ष, मिडिल ईस्ट में तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के खतरे की ओर इशारा भी किया, साथ ही उन्होंने उभरते सिक्योरिटी माहौल के हिस्से के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया.

