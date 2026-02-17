'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल की पोल; बोली- आपको ये सब गिफ्ट में मिला है

Navjot Kaur Sidhu: कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. कोयंबटूर में एक कार्यक्रम के दौरान सिद्धू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं और पंजाब में पार्टी के भीतर फैल रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

पंजाब में कांग्रेस हो रही खत्म: सिद्धू

सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी की निष्क्रियता के कारण पंजाब में कांग्रेस कमजोर हो रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 महीनों से वह उनसे मिलने का समय मांग रही हैं ताकि राज्य इकाई की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा सकें, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग चुनाव टिकटों की खरीद-फरोख्त में लगे हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व इससे अनभिज्ञ बना हुआ है. सिद्धू ने कहा कि अगर आपको अपने नीचे हो रही घटनाओं की जानकारी नहीं है, तो आप इस पद के लायक नहीं हैं. आप अपने किए के लिए जिम्मेदार हैं. सिद्धू ने कहा कि ऐसे आप पंजाब अब नहीं जीत पाएंगे, ये सब चीजें आपको उपहार के रूप में मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

वादे नहीं किए गए पूरे: पूर्व कांग्रेस

पूर्व कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने के वादे किए गए थे, जो पूरे नहीं हुए. उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया, लेकिन बदले में उन्हें अपेक्षित जिम्मेदारियां नहीं मिलीं. सिद्धू ने कहा कि उन्हें केवल स्थानीय निकाय और पर्यटन जैसे विभाग दिए गए, जबकि बड़े फैसलों पर उनका कोई प्रभाव नहीं था.

कांग्रेस नेतृत्व भ्रष्टाचार पर रखता है दोहरा रवैया: सिद्धू

सिद्धू ने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब पार्टी के भीतर ही भ्रष्टाचार है, तो सार्वजनिक मंचों पर इसके खिलाफ बोलना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास के भ्रष्ट लोगों को पसंद कर रहे हैं. ईमानदार लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है, जो आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है.

राहुल जमीनी हकीकत से कटे हुए नेता है: सिद्धू

सिद्धू ने राहुल गांधी पर जमीनी स्तर की राजनीति को न समझने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राजनीति में सफल होने के लिए जमीनी हकीकत से जुड़े रहना जरूरी है. उनके मुताबिक, आप सपनों की दुनिया में नहीं जी सकते. आपको यह जानना होगा कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, तभी आप राज्य जीत सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं...’, 30 साल के वफादार नेता ने छोड़ी पार्टी तो राहुल गांधी को क्यों करना पड़ा तुरंत फोन?

सिद्धू ने किया पीएम मोदी का भी जिक्र

अपने बयान के दौरान सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो ठोस सबूत पेश करना चाहिए. उन्होंने कहा कि क्या उनके खिलाफ कोई मामला है? अगर नहीं, तो आरोप लगाने से पहले सोचिए. सिद्धू के इस बयान को पंजाब की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस पहले से ही राज्य में संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में पूर्व नेता की सार्वजनिक आलोचना पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है. हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सिद्धू के बयान ने पार्टी के भीतर संभावित मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.