'फिर नहीं आए राहुल गांधी...', जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष, BJP ने खड़े किए सवाल

Justice Surya kant Oath Ceremony: देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ग्रहण की. उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, वहीं अब बीजेपी ने शपथ समारोह से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं. इसे लेकर भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चुने गए जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) एक बार फिर गायब थे. किसी को नहीं पता कि वे कहां हैं या उन्होंने एक जरूरी संवैधानिक कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया.

बीजेपी प्रवक्ता ने साधा निशाना

भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों नहीं थे? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में रुकावट डालने, संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के अलावा विपक्ष के नेता ने क्या खास योगदान दिया है?

शपथ समारोह में शामिल हुई कई दिग्गज

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस सूर्यकांत को भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) के तौर पर पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई शामिल हुए. भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, ब्राजील, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हुए.

कर्नाटक मुद्दे पर बोले मालवीय

इसके अलावा कर्नाटक के विषय पर अमित मालवीय ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुटों के बीच जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई से कर्नाटक उबल रहा है. कांग्रेस हाईकमान पंगु बना हुआ है. कोई साफ फैसला नहीं ले पा रहा है और क्यों? क्योंकि सब कुछ राहुल गांधी के साथ 'सलाह-मशविरा' पर टिका है, जो इस संकट को सुलझाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. मित मालवीय ने कहा कि कर्नाटक के लोग इस आपसी लड़ाई में फंसी सरकार के तहत परेशान हैं. कांग्रेस सत्ता में है, लोग परेशान हैं. (आईएएनएस)