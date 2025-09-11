राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश, परेशान होकर CRPF ने लिखी चिठ्ठी
देश

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश, परेशान होकर CRPF ने लिखी चिठ्ठी

सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने 10 सितंबर को राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल पर Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसको लेकर एक लेटर लिखा है. जिसमें बताया है कि पिछले 9 महीनों में 6 विदेश दौरों में बिना सूचना के यात्रा की है. जानें कितनी बार और कब राहुल गांधी ने तोड़ा प्रोटोकॉल. 

 

 

Written By  Bramh Prakash Dubey|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Sep 11, 2025, 02:27 PM IST
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश, परेशान होकर CRPF ने लिखी चिठ्ठी

देश के बड़े नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है. सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने को कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक सख्त पत्र लिखा है. इसमें राहुल पर Z+ सिक्योरिटी के नियम तोड़ने और गंभीरता न बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया है. सीधे शब्दों में कहें तो राहुल अपनी जान की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियां परेशान हैं. जानते हैं पूरी कहानी.

राहुल गांधी की सुरक्षा चूक, CRPF के डीजी सिक्योरिटी ने लिखा पत्र
CRPF के वीवीआईपी सिक्योरिटीसी के प्रमुख सुनील जून ने 10 सितंबर को यह पत्र लिखा है. पत्र में CRPF वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने राहुल गांधी के रवैए की शिकायत की है. सुनील जून ने आरोप लगाया है राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे. राहुल गांधी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में हैं, जिसमें एविएशन सिक्योरिटी लायजन (ASL) शामिल है.

ये देश की सबसे ऊंची सिक्योरिटी कैटेगरी है, जिसमें सशस्त्र कमांडो, बुलेटप्रूफ गाड़ियां और स्टेट पुलिस का समन्वय होता है. लेकिन राहुल इनके नियमों, यानी सीआरपीएफ की 'येलो बुक' प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे. खास तौर पर बिना बताए विदेश यात्रा पर जाने के मामले में.

CRPF के मुताबिक, पिछले 9 महीनों में राहुल ने 6 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए विदेश यात्राएं कीं.  जो इस  प्रकार हैं-

  • पहला- 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी तक इटली का दौरा. 10/11 दिन नए साल पर विदेश का दौरा
  • दूसरा- 12 मार्च 17 मार्च तक वियतनाम का दौरा
  • तीसरा- 17 से 23 अप्रैल तक दुबई का दौरा
  • चौथा- 11 से 18  जून कतर के दोहा में दौरा
  • पांचवां- 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन का दौरा
  • छठवां- 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया दौरा

#Rahul Gandhi

;