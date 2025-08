'अरुण जेटली को मुझे धमकाने...', राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन में भाजपा पर बरसे राहुल गांधी, वोटिंग सिस्टम पर भी की आलोचना

Annual Legal Conclave 2025: कांग्रेस की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे इस कानून के खिलाफ लड़ने के दौरान उन्हें धमकाने के लिए भाजपा नेता अरुण जेटली को भेजा गया था. इस दौरान दिवंगत भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी.

'अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा...'

सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा,' मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था. उन्होंने मुझसे कहा था अगर तुम सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी.'

#WATCH | Delhi: At the Annual Legal Conclave- 2025, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I remember when I was fighting the farm laws, Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. He told me "if you carry on opposing the govt, fighting the farm laws, we will have… pic.twitter.com/8RJWmHo9fE

— ANI (@ANI) August 2, 2025