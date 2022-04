Jahangirpuri Bulldozer Row: बुलडोजर से एक्शन पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले- 'संवैधानिक मूल्यों को ढहाया गया'

Jahangirpuri Encroachment Drive: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि ‘नफरत के बुलडोजर’ को रोका जाए और ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जाए. राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि इस कार्रवाई से संवैधानिक मूल्यों को ढ़हा दिया गया.

उन्होंने उस खबर को साझा करते हुए देश में कथित तौर पर कोयले की कमी होने का मुद्दा उठाया जिसमें दावा किया गया है कि ऊर्जा संयंत्रों में कोयले का भंडार कम हो गया है. कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ‘आठ साल में बड़ी-बड़ी बातें करने का नतीजा है कि सिर्फ आठ दिनों का कोयला भंडार बचा है.’

राहुल गांधी ने लिखा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है. इस तरह गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी को ऐसा करने के बजाय लोगों के दिलों में फैली नफरत को दूर करना चाहिए.

This is a demolition of India’s constitutional values.

This is state-sponsored targeting of poor & minorities.

BJP must bulldoze the hatred in their hearts instead. pic.twitter.com/ucSJK9OD9g

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2022