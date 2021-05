विधान सभा चुनाव नतीजों पर बोले Rahul Gandhi, 'जनादेश स्वीकार, आदर्शों के लिए लड़ाई जारी रहेगी'

नई दिल्ली: चार राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे (Assembly Elections Results 2021) कांग्रेस (Congress) के लिए बेहद निराशाजनक रहने वाले हैं. कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात पार्टी को केरल में मिल रही हार है, जहां एलडीएफ या वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रचने जा रहा है. इन नतीजों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया है.

'आदर्शों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया है, 'हम विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करते हैं, अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा.'

We humbly accept the people’s mandate.

Sincere gratitude to our workers & the millions of people who supported us on the ground.

We will continue to fight for our values and ideals.

Jai Hind.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 2, 2021