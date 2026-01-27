Advertisement
trendingNow13087581
Hindi Newsदेशराष्ट्रपति भवन में ‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

राष्ट्रपति भवन में ‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

BJP: राष्ट्रपति भवन के ‘एट होम रिसेप्शन’ में राहुल गांधी के पारंपरिक उत्तर-पूर्वी पटका न पहनने पर भाजपा ने आपत्ति जताई और इसे असंवेदनशील बताया. भाजपा नेताओं ने माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिना पटका तस्वीर साझा कर इसे राजनीतिक प्रचार करार दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rahul Gandhi Patka Controversy: राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित ‘एट होम रिसेप्शन’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहनावे को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक पारंपरिक पटका को पहनने से इनकार किया, जिसे पार्टी ने अपमानजनक और बेहद असंवेदनशील करार दिया है.

भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

भाजपा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच X पर दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दो बार याद दिलाने के बावजूद राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना. मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ के नेताओं और विदेशी राजनयिकों सहित अन्य सभी अतिथियों ने सम्मान और समावेश के प्रतीक के रूप में पारंपरिक उत्तर-पूर्वी पटका पहना था. उन्होंने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी की बिना पटका वाली तस्वीर भी पोस्ट की.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए इसे उत्तर-पूर्व के प्रति बार-बार दिखाई जाने वाली असंवेदनशीलता बताया. उन्होंने कहा कि इसी रवैये के कारण कांग्रेस ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ खोई है. सरमा ने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक सभी ने पटका पहना, जबकि राहुल गांधी अकेले इससे अलग नजर आए. इसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया. पार्टी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उसी कार्यक्रम की एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि वे भी पटका पहने नहीं दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बातचीत के सवाल पर कांग्रेस नेता ने फिर साधी चुप्पी

कांग्रेस ने भी दिया जवाब

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री सरमा से सवाल किया कि क्या वे राजनाथ सिंह से भी माफी की मांग करेंगे या भाजपा की रणनीति केवल बेतुके मुद्दों को उठाने तक सीमित है.

कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भाजपा पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी को निशाना बनाना महज बदनाम करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार किसी न किसी बहाने से विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है और इससे उसकी मानसिकता में बदलाव की कमी साफ झलकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
congress
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
Pune News
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...