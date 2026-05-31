'राहुल गांधी ने मुझे फोन किया...' ममता का बड़ा खुलासा, अभिषेक के इलाज के लिए कांग्रेस नेता का बड़ा ऑफर!

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे सीधे संपर्क किया. ममता के अनुसार, राहुल गांधी ने अभिषेक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

शनिवार देर रात पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर पूछा कि अभिषेक की तबीयत कैसी है और यदि किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो वह उपलब्ध कराएंगे. ममता ने बताया कि राहुल ने यहां तक कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अभिषेक को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद या किसी अन्य स्थान भी ले जाया जा सकता है.

दक्षिण 24 परगना जिले में हुआ था अभिषेक पर हमला

यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में कथित तौर पर हमला किया गया. अभिषेक वहां चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. घटना के दौरान सामने आए वीडियो में कुछ लोगों को पत्थर, अंडे और जूते फेंकते हुए देखा गया, जबकि प्रदर्शनकारी टीएमसी नेता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. घटनास्थल के वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि सुरक्षा कर्मी अभिषेक बनर्जी को भीड़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं. धक्का-मुक्की के दौरान उनकी शर्ट भी फट गई थी.

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अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव का आरोप

ममता बनर्जी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक के इलाज को लेकर अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अस्पताल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को धमका रहे हैं ताकि अभिषेक को उचित चिकित्सा सुविधा न मिल सके. ममता ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि पुलिस की ओर से उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं. उनके अनुसार, डॉक्टर स्थिति से परेशान हैं लेकिन दबाव के कारण खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे.

राहुल गांधी ने बताया लोकतंत्र पर हमला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सांसद पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी हमला है जिन्होंने उसे चुनकर संसद भेजा है. राहुल ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा का कारण नहीं बन सकते. उन्होंने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. साथ ही अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

विपक्षी दलों का समर्थन

घटना के बाद विपक्षी दलों ने भी अभिषेक बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले की निंदा करते हुए सवाल उठाया कि एक सांसद की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए. वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया और भाजपा पर हिंसक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने

टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे भाजपा समर्थित तत्वों का हाथ है. पार्टी का कहना है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने गए थे, जहां उन पर सुनियोजित हमला किया गया. हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है. उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी के कारण यह स्थिति बनी हो सकती है. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी हिंसा की आलोचना की और लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की.

अभिषेक बोले- मुझे मारने की साजिश थी

हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना पहले से तय थी. उन्होंने कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था और उन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया. अभिषेक का दावा है कि हमलावर उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाना चाहते थे और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती. इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और सत्तारूढ़ टीएमसी तथा भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

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