राहुल गांधी ने हाथ से उठाया खरगे का जूता, Video देख लोग बोले- यही संस्कार हैं

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Rahul Gandhi Simplicity: सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने राजनीति के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है. अक्सर 'राजकुमार' कहे जाने वाले राहुल गांधी की इस सादगी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई सादगी सिर्फ दिखावा है या ये गहरी जड़ों वाले संस्कार हैं. वीडियो में राहुल गांधी न केवल साधारण रबर की चप्पल पहने दिख रहे हैं, बल्कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जूते अपने हाथों से उठाते नजर आए.
रबर की चप्पल और सादगी भरा अंदाज
वायरल हो रहे इस वीडियो में राहुल गांधी बहुत ही साधारण लुक में नजर आ रहे हैं. उनके पैरों में कोई ब्रांडेड जूते नहीं बल्कि एक आम रबर की चप्पल है. इसी सादगी के बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद वहां मौजूद किसी ने नहीं की थी. जब मल्लिकार्जुन खरगे को अपने जूते पहनने में दिक्कत महसूस हुई, तो राहुल ने बिना झिझक उनकी मदद की.
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जब हाथों से उठाए खरगे जी के जूते
घटना के दौरान देखा गया कि खरगे जी के जूते उनसे थोड़े दूर थे. वहां मौजूद एक स्टाफ मेंबर ने उन जूतों को अपने पैर से खिसकाकर आगे करने की कोशिश की. लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत आगे बढ़कर उन जूतों को अपने हाथों से उठाया और बड़े ही सम्मान के साथ खरगे जी के पैरों के पास लाकर रख दिया. यह लम्हा कैमरे में कैद हो गया और अब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है.
The generosity and humility of Rahul Gandhi reflect the instincts of a true gentleman.
When Mallikarjun Kharge was unable to take his shoes, a staff member tried to push them forward with his feet. At that very moment, Rahul Gandhi immediately stepped in, picked up the shoes… pic.twitter.com/TRlvDHLSRL
— Balbir Kushwaha (@BalbirKumar23) May 7, 2026
सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि आजकल के दौर में जहां लोग अपने लिए कुर्सियां उठवाते हैं, वहां एक नेता दूसरों के जूते उठाकर रख रहा है. यह दिखाता है कि सादगी एक्टिंग से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से आती है. लोग उनके इस व्यवहार को एक "इंस्पायरिंग लीडर" की निशानी बता रहे हैं.
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बिना झिझक दिखाया सम्मान
इस वीडियो की सबसे खास बात यह थी कि राहुल गांधी ने जूते उठाते समय एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा. आमतौर पर बड़े नेता या रसूखदार लोग इस तरह के कामों में हिचकिचाते हैं. लेकिन राहुल ने जिस सहजता से जूते उठाकर खरगे जी के पास रखे, उससे यह साफ झलकता है कि वे खरगे जी का कितना सम्मान करते हैं और उनमें किसी तरह का अहंकार नहीं है.
इंटरनेट पर लोग इसे एक जेंटलमैन की असली पहचान बता रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि इस एक छोटी सी घटना ने राहुल गांधी की छवि को और भी ज्यादा मानवीय बना दिया है. राजनीति में जहां अक्सर पावर का प्रदर्शन किया जाता है, वहां इस तरह की विनम्रता और उदारता वाकई एक बड़ा संदेश देती है.
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