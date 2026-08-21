'राहुल कैमराजीवी, उन्हें फुटेज खाने की भूख', संसद मार्ग थाने में कांग्रेस के धरना को जेपी नड्डा ने बताया नौटंकी

दिल्ली के संसद मार्ग थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. पैलेट गन फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े राहुल गांधी के कदम को बीजेपी नेताओं ने 'सस्ती राजनीति' और 'फुटेज की भूख' करार दिया है. जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चस्तरीय कमेटी गठित किए जाने के बावजूद थाने में बैठकर प्रदर्शन करना सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की नौटंकी है.
राहुल गांधी के अचानक थाने में धरने पर बैठने को लेकर सत्तापक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला और इसे केवल मीडिया अटेंशन पाने का हथकंडा करार दिया. सत्तापक्ष के कई बड़े नेताओं ने राहुल पर निशाना साधा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज पूरा देश राहुल गांधी की सस्ती राजनीति देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह कदम न तो न्याय के लिए है और न ही युवाओं के हक के लिए, बल्कि यह सिर्फ 'फुटेज खाने की भूख' है. उन्होंने राहुल गांधी को कैमराजीवी बताते हुए धरना-प्रदर्शन को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती और सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया. राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए, यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है.'
जेपी नड्डा ने आगे कहा, 'पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है, जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है, तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या विपक्ष के नेता को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी यह 'कैमरा-केंद्रित' ड्रामा सिर्फ खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं.'
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'अगर हम इस पूरे ड्रामे के समय पर गौर करें, तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय 'वंदे मातरम' के मुद्दे पर पूरे देश में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जनता कांग्रेस से राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर जवाब मांग रही है, खासकर क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को तिरंगे के आकार का केक काटते हुए देखा गया था. अपने इस राष्ट्र-विरोधी चेहरे को छिपाने और भारी शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए, राहुल गांधी ने जल्दबाजी में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह नया ड्रामा रचा है.'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए खुद उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित कर चुका है, तो फिर राहुल गांधी का थाने और डीसीपी दफ्तर जाकर धरना देना सिर्फ एक नौटंकी है. उन्होंने कहा कि देश की जनता उनकी इस राजनीति को भली-भांति समझती है.'
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'राहुल बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठ गए हैं, जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, उसकी शिकायत और जांच की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' पर बने असहज माहौल से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शनों का सहारा ले रही है.'
दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को पैलेट गन की कथित फायरिंग में घायल हुए छात्र साहिल और उनकी मां के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने व डीसीपी कार्यालय पहुंचे. पुलिस अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करने और जांच अधिकारी (IO) का नाम बताए जाने की मांग को लेकर तीखी बहस के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके मेडिकल साक्ष्य और रिपोर्ट मौजूद हैं. उन्होंने दावा किया कि पीड़ित छात्र की आंख और शरीर में छर्रे फंसे हैं, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ऊपर से आदेश होने का हवाला देकर एफआईआर दर्ज करने से बच रही है. उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं होती और जांच अधिकारी की जानकारी नहीं दी जाती, तब तक वे थाने से नहीं हटेंगे.