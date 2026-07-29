पैलेट गन पर 'सियासी फायरिंग', राहुल ने अमित शाह पर लगाए आरोप; BJP ने तुरंत दिया जवाब

Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में बुधवार (29 जुलाई) को एंटी पेपर लीक विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया. हालांकि, इस दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला. इसके कुछ देर बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. राहुल गांधी ने इस दौरान कई बातों को रखा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
दरअसल, लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया. हालांकि, बीजेपी ने इसको झूठ करार दिया है. इससे बाद राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि वह अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सदन में देश का मुद्दा उठाया, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया. तमाम सरकार के मंत्रियों को बार-बार बोलने का मौका मिला, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया. राहुल गांधी का दावा है कि वह अमित शाह को लेकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The Leader of Opposition (himself) is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak... but I was not allowed... The excuse was that I said something… pic.twitter.com/NaxDzQfq9f
— ANI (@ANI) July 29, 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वह गृहमंत्रालय के आदेश पर की. राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मैंने छात्रों की बर्बरता का मुद्दा उठाया. शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने कील वाली लाठियों से बर्बरता की. पुलिस ने पैलेट गन चलाया. राहुल गांधी ने कहा कि या तो गृहमंत्री को इस बात की जानकारी थी या फिर वह कुछ भी नहीं पता था कि दिल्ली में क्या हो रहा है.
राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर किसके कहने पर छात्रों और युवाओं लाठी और पैलेट गन चलाया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है, उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी. वहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में नहीं आए क्योंकि वह जवाब नहीं देना चाहते हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से शूट किया गया. पैलेट शूट करने का आदेश गृहमंत्रालय की ओर से दिया जाता है. दिल्ली पुलिस खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है. ऐसे में इसकी जिम्मेदारी भी MHA की होती है. राहुल गांधी ने कहा कि हमको जानना है कि आखिर पैलेट गन की परमिशन किसने दी. राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को हटाया जाना चाहिए.
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी केवल तथ्यों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी की ओर से पीसी करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कुल 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया. इसमें राहुल गांधी को भी बोलने का पूरा मौका दिया गया.
संबित पात्रा ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि वह लगातार पुलिसवालों से बात कर रहे थे. क्या राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिस में थे. संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी.