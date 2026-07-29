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पैलेट गन पर 'सियासी फायरिंग', राहुल ने अमित शाह पर लगाए आरोप; BJP ने तुरंत दिया जवाब

राहुल गांधी ने बुधवार (29 जुलाई) को दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंसको संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनके संबोधन के दौरान उनका माइक बंद किया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:50 PM IST
पैलेट गन पर 'सियासी फायरिंग', राहुल ने अमित शाह पर लगाए आरोप; BJP ने तुरंत दिया जवाब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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