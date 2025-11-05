Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम

Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बुधवार दोपहर नई दिल्ली स्थित एआईसीसी (AICC) मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वोट चोरी के मुद्दे एक बार फिर राहुल गांधी ने बड़े खुलासा किए. शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि आज जो मैं यहां बताने जा रहा हूं वो 100 फीसद सच है. इसके बाद उन्होंने एक ब्राजील की मॉडल की फोटो दिखाई और वोटर लिस्ट में उसका नाम भी दिखाकर बताया कि इस महिला ने 22 बार वोट डाला. इसके अलावा एक महिला की फोटो दिखाते हुए दावा किया इसने 100 बार वोट डाला है.

राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी का एक वीडियो भी चलाया, जिसमें सैनी कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'हमारे पास सब व्यवस्था है'. इस खबर में हम उनकी प्रेस कांफ्रेस से जुड़ी मुख्य बातें प्वाइंट वाइज नीचे दे रहे हैं.

राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस की बड़ी बातें

राहुल ने दिया बिहार का उदाहरण

राहुल गांधी ने बिहार का जिक्र करते हुए कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाया. जिसमें शख्स कहता है कि हम जमुई जिले से हैं. हमारे साथ में सरकार ऐसा कर रही है जोकि कहने लायक नहीं है, पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. हमने दोर बार डॉक्युमेंट्स पर जमा कराए. हमने नाम ना जुड़ने को लेकर बात भी को तो जवाब मिला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. शख्स ने बताया कि हम विकलांग हैं कहीं आने जाने में दिक्कत होती है और लिस्ट में लिख दिया गया है कि हम मौजूद नहीं थे इसलिए नाम काट दिया गया है.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वीडियो भी चलाया

राहुल गांधी चीफ इलेक्शन कमीशन के वीडियो भी प्ले किया, जिसमें ECI ने राहुल के पिछले प्रेस कांफ्रेंस में किए गए फर्जी एड्रेस के दावा पर बोल रहे है. ज्ञानेश कुमार ने कहते हैं कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता, उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. उसका पता वो जगह दी जाती है, जहां वो व्यक्ति सोने आता है. जैसे कई बार वो सड़क किनारे, पुल के नीचे या फिर कहीं और.

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Here's a polling list of Haryana...This is a list of two polling booths. A woman appears 223 times in two polling booths; she can vote any number of times she wants. Election Commission needs to tell us how many times this lady… pic.twitter.com/tY84x6obPo — ANI (@ANI) November 5, 2025

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वोटिंग कर रहे भाजपा नेता

राहुल गांधी ने एक और फोटो दिखाते हुए कहा कि हजारों वोटर्स, भाजपा वोटर्स, भाजपा नेता उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी वोटिंग कर रहे हैं. उन्होंने दालचंद नाम का उदाहरण देते हुए कहा कि यह भाजपा के सरपंच हैं, जो मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हैं. इनकी दो वोटर आईडी हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में. इनके बेटे हैं यशवीर है हरियाणा आए और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के लिए वोट किया.

How has an entire state been stolen? Vote chori is happening at both the state and national levels. We've experienced this in many states, so we decided to dig deeper in Haryana. ⦁ All polls pointed to a Congress victory.

⦁ Another thing was that, for the first… pic.twitter.com/qUUqK9DmKJ — Congress (@INCIndia) November 5, 2025

भाजपा की मदद कर रहा चुनाव

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग यह सब खत्म कर सकता है. जो डुप्लिकेसी हो रही है वो एक झटके में खत्म हो सकती है लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि वह भाजपा की मदद कर रहा है.

ब्लर फोटो

राहुल गांधी एक फोटो में दिखाया कि एक फोटो जोकि ब्लर है वो कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है. फोटो में कोई भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो अलग-अलग नामों के साथ लगा हुआ है.

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...We have crystal clear proof that 25 lakh voters (in Haryana) are fake, that they either don't exist or they are duplicate or are designed in a way for anybody to vote...1 in 8 voters in Haryana are fake, that's 12.5%..." pic.twitter.com/Tlo5wsTZyY — ANI (@ANI) November 5, 2025

चुनाव आयोग पर हमला

राहुल गांधी ने कुछ पत्रकारों को बुलाकर लिस्ट में कुछ और गड़बड़ियां दिखाईं और कहा कि चुनाव आयोग सीसीटीवी ना दिखाकर यही सब हमसे छिपाना चाहता है. क्योंकि ये लोग सीसीटीवी में कई बार वोटिंग करते दिखाई दे जाएंगे.

एक महिला ने 100 बार डाला वोट

राहुल गांधी ने एक और महिला का डाटा दिया और दावा किया कि एक महिला ने 100 बार वोट दिए हैं. इस महिला के अलग-अलग नाम के साथ एक ही तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है.

एक महिला ने 22 बार डाला वोट

राहुल गांधी ने एक महिला का फोटो भी दिखाया, जिसको लेकर दावा किया कि इस महिला ने 22 बार वोट डाला और इस महिला के नाम सीमा, स्वीटी, विमला जैसे कई नाम हैं. राहुल गांधी ने बताया कि यह महिला ब्राजील की मॉडल है, उसने हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाला. राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुई है.

हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक वीडिया प्ले किया, जो विधानसभा चुनाव से पहले का था. इस वीडियो में मुख्यमंत्री कहते दिखाई दे रहे हैं,'भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं.' इस दौरान सीएम सैनी की मुस्कान को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि यह मुस्कान नॉर्मल नहीं है.

100 फीसद सच बताने जा रहा हूं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत में कहा कि मैं आज जो यहां बताने जा रहा हूं वो 100 फीसद सच है. राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई. उन्होंने इस दौरान एग्जिट पोल का भी हवाला दिया और कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी.