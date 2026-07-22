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मुझे घसीटने वाले पुलिसकर्मी भी मेरे कान में कह रहे थे, इस सरकार को हटाइए... केंद्र पर बरसे राहुल गांधी

बुधवार (22 जुलाई) को राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों की ओर से छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:59 PM IST
मुझे घसीटने वाले पुलिसकर्मी भी मेरे कान में कह रहे थे, इस सरकार को हटाइए... केंद्र पर बरसे राहुल गांधी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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