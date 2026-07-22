/मुझे घसीटने वाले पुलिसकर्मी भी मेरे कान में कह रहे थे, इस सरकार को हटाइए... केंद्र पर बरसे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया कि अलग-अलग पेपर लीक के कारण 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं. ये मिडिल क्लास और गरीब परिवार हैं. वे अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगाते हैं और फिर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी सजा नहीं हुई है. पिछले 10 सालों में 152 बार पेपर लीक हुए हैं और सजा किसी को नहीं मिली. तो कोई व्यक्ति या लोगों का समूह हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो भारत की सबसे कीमती संपत्ति है - बर्बाद कर रहा है और हमारे छात्रों की जिंदगी खराब कर रहा है. सरकार क्या करती है? सजा किसी को नहीं.