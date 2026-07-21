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बस से लटकतीं प्रियंका और सड़क पर लेटे राहुल को खींचती पुलिस... पहली बार दिल्ली में दिखा ये 'मंजर'

Neet paper leak: नीट पेपर लीक पर कल अगर छात्रों का प्रदर्शन छाया रहा तो आज कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने आई है. पीएम आवास से कुछ दूरी पर आज राहुल-प्रियंका समेत कांग्रेस के तमाम नेता धरना देने पहुंचे. वहां से पुलिस ने बल-प्रयोग कर उन्हें हटाया. पढ़ें ये पूरी खबर

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 21, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:40 PM IST
बस से लटकतीं प्रियंका और सड़क पर लेटे राहुल को खींचती पुलिस... पहली बार दिल्ली में दिखा ये 'मंजर'

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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