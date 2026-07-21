बस से लटकतीं प्रियंका और सड़क पर लेटे राहुल को खींचती पुलिस... पहली बार दिल्ली में दिखा ये 'मंजर'

पीएम आवास के पास ऐसा धरना-प्रदर्शन हटाने के लिए कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी से पहुंच गई. पहले सभी नेताओं से धरना शांतिपूर्वक खत्म करने को कहा गया. इस पर कोई माना नहीं. राहुल गांधी ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और भी लोगों को धरना स्थल पर पहुंचने का आह्वान कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पहले अन्य नेताओं को जबरन बस में बैठाकर वहां से हटाया. इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जबरन हटाया जाने लगा. इस दौरान राहुल जमीन पर ही लेट गए. इस पर दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें जबरन उठाने लगे. इस दौरान हुए बल-प्रयोग में राहुल के कपड़े भी अस्त-व्यस्त हो गए. पसीने में भीगे राहुल किसी भी कीमत पर वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें खींचकर वहां से बस के अंदर किया गया. राहुल गांधी का ये रूप लोगों ने पहली बार देखा. सफेद रंग की हाफ टीशर्ट और पैंट पहने राहुल गांधी पूरे बगावती तेवर में नजर आए. खबर है कि राहुल को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है. वहीं प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया.