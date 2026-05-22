DNA: शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस के अंदर ही क्यों मच गया बवाल?

बंगाल के बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग का काम शुरू हो गया है लेकिन एक फेसिंग की जरूरत केरल में भी महसूस हो रही है. जो सेक्युलरिज्म के अतिवाद को राजनीतिक पार्टियों की सोच में प्रवेश करने से रोके. ताकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के दौरान अपने पिता का नाम लेने पर अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना ना झेलनी पड़े. केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले युना​इटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक दशक बाद सत्ता मिली और वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली . लेकिन इस शपथ पर विवाद शुरू हो गया और ये विवाद किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही खड़ा किया है. सबसे पहले आप केरल के मुख्यमंत्री की शपथ ध्यान से सुनिए..जिसके एक हिस्से पर उनकी पार्टी के अति सैक्युलर नेताओं को घोर आपत्ति है .

बहुत ध्यान से सुनने के बावजूद इस शपथ में आपको कुछ भी असामान्य या विवादित नहीं लगा होगा..केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पारंपरिक तरीके से अपना पूरा नाम बोला...वडास्सेरी दामोदर मेनन सतीशन...इसमें वडास्सेरी..उनके पैतृक घर का नाम है...दामोदर मेनन पिता का नाम है और सतीशन खुद उनका नाम है...यह केरल की पारंपरिक नामकरण प्रथा है, जिसमें व्यक्ति के नाम में सबसे पहले मूल घर का नाम...उसके बाद पिता का नाम और आखिर में व्यक्तिगत नाम लगाया जाता है . केरल में इसी तरह पूरा नाम बनता है और कागजों में केरल के सीएम का यही नाम लिखा है . जो उन्होने अपनी शपथ में भी लिया.

राहुल गांधी और प्रियंका की मौजूदगी में हुआ था शपथ ग्रहण

ये शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में हुआ...कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान काफी जोश दिखा. किसी को कुछ भी गलत नहीं लगा...लेकिन इसी शपथ ग्रहण समारोह को कुछ कांग्रेसी नेता सेक्युलरिज्म का चश्मा लगाकर देख रहे थे और उनको इस चश्मे से केरल के मुख्यमंत्री के पिता के नाम में शामिल उनकी जाति दिखाई देने लगी .

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मेनन एक टाइटल है जो नायर समुदाय

केरल के मुख्यमंत्री के नाम वडास्सेरी दामोदर मेनन सतीशन में मेनन सरनेम उनके अगड़ी जाति के होने की जानकारी दे रहा था. मेनन एक टाइटल है जो नायर समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं . पुराने समय में ये टाइटल प्रशासनिक या राजकीय सेवा से जुड़े लोगों को दिया जाता था . केरल की सामाजिक संरचना में इसे आम तौर पर सवर्ण हिंदू जातियों में गिना जाता है. कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये बात बहुत बुरी लगी कि वीडी सतीशन ने शपथ ग्रहण के दौरान अपना पूरा नाम क्यों लिया . केरल की परंपरा के अनुसार नाम के साथ पिता का पूरा नाम क्यों जोड़ा . इससे नाराज कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया . कांग्रेस नेता जिंटो जॉन ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी . जिसमें उन्होंने सतीशन का नाम नहीं लिया...लेकिन स्पष्ट इशारा करते हुए लिखा

जाति को लेकर शपथ ग्रहण में हुआ हंगामा

यह थेक्कुमकाट्टिल जॉन रोमन कैथोलिक जिंटो नहीं है. बस जिंटो जॉन काफी है. भले ही यह नाम थोड़ा कम प्रभावशाली लगे लेकिन जाति की पूंछ नहीं ढोने वाली कांग्रेस ज्यादा समावेशी होती है. मेरी राजनीति भी मेरे विश्वासों से तय होती है, जो थोड़ी वामपंथी झुकाव वाली कांग्रेसी चेतना है. कांग्रेस नेता जिंटो जान ने इस पोस्ट के जरिए..संदेश दिया वो अपने नाम में अपनी पूरी जाति-धर्म आधारित पहचान नहीं लगाते...लेकिन मुख्यमंत्री सतीशन ने शपथ ग्रहण के दौरान नाम के साथ मेनन लगाकर जाति की पहचान को बढ़ावा दिया है. यानी जिंटो जॉन का मानना है..केरल के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के दौरान अपनी जाति छिपाकर चाहिए थी . पिता के नाम में शामिल जा​ति बताकर उन्होंने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा दिया . मित्रों..केरल कांग्रेस के प्रवक्ता..आनूप वी.आर.तो एक कदम और आगे निकल गए...उन्होंने ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सवाल पूछा .

2021 की शपथ में सिर्फ वीडी सतीशन था, अब अचानक मेनन क्यों आ गया? कांग्रेस प्रवक्ता ने याद दिलाया....2021 में सतीशन ने विधायक के तौर पर शपथ ली थी . तो नाम का उच्चारण वीडी सतीशन किया था . लेकिन सीएम पद की शपथ लेते हुए मेनन शब्द भी जोड़ दिया .

आनूप वी.आर. ने आगे लिखा...केरल में जाति अभी भी सामाजिक पूंजी और शक्ति की तरह काम करती है.

इस पोस्ट में कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने ही मुख्यमंत्री को डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर की किताबें और ज्यादा पढ़ने की सलाह दी है.

केरल कांग्रेस के नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं से लग रहा है . जैसे वीडी सतीशन ने अपना पूरा नाम लेकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है . केरल के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बिगाड़ दिया है . और पिता के नाम में शामिल टाइटल बताकर कांग्रेस की सेक्युलर छवि को चूर चूर कर दिया है . मित्रों.. केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल हैं . जो इस गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है . हालांकि सहयोगियों ने सतीशन की शपथ पर सवाल नहीं उठाया...लेकिन केरल कांग्रेस के नेता भड़क गए . इसके बाद मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ी . आज आपको वीडी सतीशन का ये बयान भी ध्यान से सुनना चाहिए.

कांग्रेस के कुछ नेताओं को शपथ के दौरान वीडी सतीशन के जाति बताने से आपत्ति हो सकती है. केरल के मुख्यमंत्री हिंदू सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं..वो इसे छिपाने को अपनी पार्टी के लिए हितकर मानते हैं...लेकिन मुख्यमंत्री सतीशन ने अपने पिता का नाम लेने के फैसले का बचाव किया है और वो आगे भी अपने माता पिता का नाम बताते रहेंगे.

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