Rahul Gandhi T-Shirt: 'मैं स्वेटर नहीं पहनता क्योंकि...' राहुल गांधी ने 'सर्दी में टी-शर्ट' पर वीडियो बनाने का वादा किया

Rahul Gandhi T-Shirt: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कड़ाके की ठंड के बावजूद बिना स्वेटर के सिर्फ टी-शर्ट पहने हुए ही दिखाई दे रहे हैं. उनका सिर्फ टी-शर्ट में घूमना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन चुका है. इसपर सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को खुद बड़ा खुलासा किया. मीडियाकर्मी के सवाल पर उन्होंने यह भी वादा किया कि वे अपनी टी-शर्ट को लेकर एक वीडियो भी बनाएंगे. आइये आपको बताते हैं राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा...

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सप्ताह पारा 7 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में प्रवेश करने के बावजूद राहुल गांधी टी-शर्ट और पतलून में ही दिख रहे हैं. पत्रकारों से हल्की-फुल्की बातचीत में वायनाड के सांसद ने कहा कि यात्रा समाप्त होने के बाद वह "टी-शर्ट में सर्दी से कैसे निपटें" पर एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "टी-शर्ट पर इतना हो-हल्ला क्यों हो रहा है? मैं स्वेटर नहीं पहनता क्योंकि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता. मैं सोच रहा हूं कि जब मुझे ठंड लगने लगे तो मैं स्वेटर पहन लूं."

ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया यूजर्स और अन्य लोगों ने ही टी-शर्ट के मुद्दे को उठाया है, बल्कि कई वीडियो चल रहे हैं जिनमें कथित तौर पर उनकी मां और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को उनकी सर्दियों की अलमारी पर सवाल उठाते हुए दिखाया गया है.

#WATCH | Why is there so much disturbance because of the T-shirt? I do not wear a sweater because I am not scared of winter. I am thinking to wear a sweater once I start feeling cold: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/Jky5DKPpKG

— ANI (@ANI) December 31, 2022