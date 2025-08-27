चुनाव आयोग पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले 4300 करोड़ के चंदे पर उठाया सवाल
देश

चुनाव आयोग पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले 4300 करोड़ के चंदे पर उठाया सवाल

Election Comission Of India: राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साधा. अब उन्होंने गुजरात की एक रिपोर्ट शेयर की है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 01:26 PM IST
चुनाव आयोग पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले 4300 करोड़ के चंदे पर उठाया सवाल

Rahul Gandhi On Vote Chori: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग (ECI) पर निशाना साधा है. उन्होंने बुधवार 27 अगस्त 2025 को गुजरात में अज्ञात राजनीतिक दलों को प्राप्त 4,300 करोड़ रुपये के डोनेशन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि क्या आयोग इस पर जांच करेगा कि यहां भी हलफनामा मांगेगा. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक रिपोर्ट शेयर की है. 

गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले  4,300 करोड़ रुपये
राहुल गांधी ने रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि गुजरात में 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को  4,300 करोड़ रुपये का डोनेशन मिला है, लेकिन उन्होंने केवल 39 लाख रुपये खर्च करने की घोषणा की है. राहुल गांधी ने अपने 'X' पोस्ट में कहा,' गुजरात में कुछ गुमनाम पार्टियां हैं, जिनके नाम किसी ने नहीं सुने हैं, लेकिन उन्हें 4,300 करोड़ रुपये का चंदा मिला है.' उन्होंने कहा,' ये हजारों करोड़ कहां से आए? इन्हें कौन चला रहा है? और पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या पहले की तरह यहां भी हलफनामा मांगेगा? या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये आंकड़े भी छिपाए जा सकें?' इसके साथ राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में #Vote Chori का टैग भी लगाया है.  

ये भी पढे़ं- श्रीनगर एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन, नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा  

NDA का फुल फॉर्म नहीं देंगे अधिकार है: तेजस्वी 
राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी बुधवार 27 अगस्त 2025 को बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पर निशाना साधते हुए इसे 'नहीं देंगे अधिकार' करार दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल होगी. तेजस्वी यादव ने कहा,' NDA का फुल फॉर्म 'नहीं देंगे अधिकार' है. लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं. जिस तरह से 'वोट चोरी' हो रही है जनता जागरूक है और अपने वोटों की रक्षा करेगी. आगामी चुनावों में BJP-NDA फेल होगी.'    

ये भी पढ़ें- पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल  

प्रियंका गांधी ने साधा निशाना 
प्रियंका गांधी ने भी भाजपा पर वोट चोरी को लेकर तीखा हमला किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर  एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,'जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चुराने की साजिशें रच रही है. बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर विफल भाजपा-जदयू सरकार जनता के वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है.' प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी बिहार में चल रही 'मतदाता अधिकार यात्रा' के बीच आई है.   

FAQ 
 
 राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाया है?
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग ने गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को 4,300 करोड़ रुपये के दान की जांच नहीं की. 

गुमनाम राजनीतिक दलों को कितना दान मिला है?
गुजरात में 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4,300 करोड़ रुपये का दान मिला है, लेकिन उन्होंने केवल 39 लाख रुपये खर्च करने की घोषणा की है. 

तेजस्वी यादव ने NDA पर क्या आरोप लगाया है?
तेजस्वी यादव ने NDA पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल होगी. 

