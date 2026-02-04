राहुल गांधी ने अचानक किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी

rahul gandhi or ravneet bittu verbal clash: संसद भवन के बाहर आज माहौल काफी गर्म देखने को मिला, जहां रवनीत बिट्टू संसद के बाहर से गुजर रहे थे तभी राहुल गांधी ने उनको देखकर तंज कसते हुए गद्दार कह दिया है.
rahul gandhi or ravneet bittu verbal clash: संसद भवन के बाहर आज राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई. दोनों के बीच यह टकराव मकर द्वार के पास हुआ है. उस समय कांग्रेस के निलंबित सांसद संसद के बाहर धरना दे रहे थे. जैसे ही रवनीत बिट्टू वहां से गुजर रहे थे, राहुल गांधी ने उन्हें देखकर तंज कसा और गद्दार कह दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह वही नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए. उन्होंने मजाक के अंदाज में हाथ मिलाने की भी कोशिश की थी.
रवनीत बिट्टू गद्दार हैं...
राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देखकर कहा कि यह एक गद्दार हैं और यही व्यक्ति यहां से गुजर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप वापस कांग्रेस में लौट आएंगे. राहुल गांधी का यह तंज उस वजह से था क्योंकि रवनीत बिट्टू ने साल 2024 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी. राहुल गांधी के बयान पर वहां मौजूद नेताओं और समर्थकों की नजरें टिक गईं.
रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को ही देश का दुश्मन कह दिया है. उन्होंने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि वह देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं. दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चलती रही. इस बहस की शुरुआत तब हुई जब रवनीत बिट्टू ने धरना दे रहे सांसदों को देखकर टिप्पणी कर दी है. उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जंग जीतकर आए हों. इसी बात पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई और जवाब दिया था.
आठ विपक्षी सांसदों को किया गया निलंबित
इससे पहले आज लोकसभा में भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. एक दिन पहले ही आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इन सांसदों को नियमों का उल्लंघन करने और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंकने के आरोप में सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित किया गया है. इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है.
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और डीन कुरियाकोस शामिल हैं. सीपीआई एम के सांसद एस वेंकटेशन भी इस सूची में हैं. ये सभी सांसद संसद के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. पोस्टरों पर लिखा था कि प्रधानमंत्री समझौते से समझौता कर चुके हैं. यह विरोध उस समय तेज हुआ जब राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे.
