Advertisement
trendingNow13097560
Hindi Newsदेशराहुल गांधी ने अचानक किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी

राहुल गांधी ने अचानक किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी

rahul gandhi or ravneet bittu verbal clash: संसद भवन के बाहर आज माहौल काफी गर्म देखने को मिला, जहां रवनीत बिट्टू संसद के बाहर से गुजर रहे थे तभी राहुल गांधी ने उनको देखकर तंज कसते हुए गद्दार कह दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी ने अचानक किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी

rahul gandhi or ravneet bittu verbal clash: संसद भवन के बाहर आज राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई. दोनों के बीच यह टकराव मकर द्वार के पास हुआ है. उस समय कांग्रेस के निलंबित सांसद संसद के बाहर धरना दे रहे थे. जैसे ही रवनीत बिट्टू वहां से गुजर रहे थे, राहुल गांधी ने उन्हें देखकर तंज कसा और गद्दार कह दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह वही नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए. उन्होंने मजाक के अंदाज में हाथ मिलाने की भी कोशिश की थी.

रवनीत बिट्टू गद्दार हैं...
राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देखकर कहा कि यह एक गद्दार हैं और यही व्यक्ति यहां से गुजर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप वापस कांग्रेस में लौट आएंगे. राहुल गांधी का यह तंज उस वजह से था क्योंकि रवनीत बिट्टू ने साल 2024 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी. राहुल गांधी के बयान पर वहां मौजूद नेताओं और समर्थकों की नजरें टिक गईं. 

रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को ही देश का दुश्मन कह दिया है. उन्होंने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि वह देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं. दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चलती रही. इस बहस की शुरुआत तब हुई जब रवनीत बिट्टू ने धरना दे रहे सांसदों को देखकर टिप्पणी कर दी है. उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जंग जीतकर आए हों. इसी बात पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई और जवाब दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

आठ विपक्षी सांसदों को किया गया निलंबित
इससे पहले आज लोकसभा में भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. एक दिन पहले ही आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इन सांसदों को नियमों का उल्लंघन करने और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंकने के आरोप में सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित किया गया है. इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है.

निलंबित सांसदों में कांग्रेस के हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और डीन कुरियाकोस शामिल हैं. सीपीआई एम के सांसद एस वेंकटेशन भी इस सूची में हैं. ये सभी सांसद संसद के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. पोस्टरों पर लिखा था कि प्रधानमंत्री समझौते से समझौता कर चुके हैं. यह विरोध उस समय तेज हुआ जब राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhiravneet bittuSansad

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में वकील थे मौजूद, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद बोलने की मांगी इजाजत
Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में वकील थे मौजूद, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद बोलने की मांगी इजाजत
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप