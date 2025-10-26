'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- 'न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ'

Satara Doctor Suicide Case: महाराष्ट्र के सतारा में 29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि, यह दुखद घटना है जो सभ्य समाज की आत्मा को झंकझोर कर रख देता है.
Rahul Gandhi on Doctor Suicide Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या(Institutional Murder)कहा और बोला है कि, न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. 29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, यह एक दुखद घटना है जो किसी भी सभ्य समाज की अंतरआत्मा को झंकझोर देगी. दरअसल, गरुवार रात सतारा के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थीं.
क्या थी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया?
29 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, दुखद घटना है जो किसी भी अच्छे समाज को अंदर तक झकझोंक देगी. बता दें कि, मृतका डॉक्टर ने अपनी हथेली पर मराठी में नोट लिखा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि, फलटण सिटी पुलिस स्टेशन के Sub-Inspector गोपाल बदाने ने 4 बार उनका रेप किया. साथ ही, मकान मालिक के बेटे प्रशांत बांकर के हाथों कई महीनों तक शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान होना पड़ा था. दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.
मामले की जांच से क्या पता चला?
मामले की शुरुआती जांच से पता चला है कि डॉक्टर ने पहले ही यह आरोप लगाया था कि अस्पताल में लाए गए आरोपियों के लिए फिटनेस सर्टिफिके जारी करने के लिए उन पर पुलिस और नेताओं का दबाव था. साथ ही, उनकी शिकायतों पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. जवाब में पुलिस ने कहा, डॉक्टर ने अस्पताल में लाए गए आरोपियों के लिए Fitness Certificate जारी करने में सहयोग नहीं किया जहां वह काम करती थीं. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.
राहुल गांधी ने BJP पर क्या आरोप लगाए?
Rahul Gandhi ने कहा कि, दूसरों का दर्द कम करने की इच्छा रखने वाले होनहार डॉक्टर बेटी भ्रष्ट सिस्टम और ताकतवर लोगों से जुड़े अपराधियों के उत्पीड़न का शिकार बनी. उन्होंने आगे कहा, जिस अधिकारी पर जनता को अपराधियों से बचाने की जिम्मेदारी थी उसी ने बेकसूर महिला के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया. रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया, BJP से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने भी उस पर भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी. हालांकि, उन्होंने रिपोर्ट्स की जानकारी नहीं दी.
