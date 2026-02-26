'प्रियंका मुझसे बात नहीं कर रही थीं, फिर...', राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन

Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. दरअसल, वह साल 2024 के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे. अपने संबोधन में राहुल गांधी ने अपने 22 सालों के राजनीतिक करियर पर भी प्रकाश डाला और तर्क दिया कि किसी भी राजनेता को अधिक खुला और पारदर्शी होना चाहिए.

अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वायनाड ने भाई-बहन के बीच के गतिरोध को किसी भी शांति वार्ता से कहीं कम समय में सुलझा दिया. राहुल गांधी ने बताया कि उनकी बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी उनसे नाराज थी, लेकिन वायनाड आते ही ये नाराजगी समाप्त हो गई।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वायनाड को अपना विस्तारित परिवार करार दिया और हाल में ही अपनी बहन के साथ हुई नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी बहन कल मुझसे बात नहीं कर रही थी. वह ऐसे शांत थी कि अंत में मुझे मां से इसका जिक्र करना पड़ा. उन्होंने कहा कि जब मेरी मां ने मेरी बहन के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि वह परेशान है और मुझसे बात नहीं कर रही है. उन्होंने कहा इसके बाद मैंने वायनाड तक बहन के साथ यात्रा करने की योजना बनाई. इसका असर ये हुआ कि वायनाड की यात्रा करने के बाद प्रियंका ने मेरे से बात करनी फिर से शुरू की.

राहुल गांधी ने बताया कि मेरी प्लानिंग तुरंत तो सफल नहीं हुई, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ जैसे वह वायनाड पहुंचे उनकी बहन ने उसने बात करनी शुरू कर दी. राहुल गांधी ने कहा यही वायनाड का जादू है.

22 साल के राजनीतिक करियर के बारे में भी बताया

राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी जिक्र किया. राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि वह साल 2004 से सक्रिय राजनीति में हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में कुल 22 साल हो गए हैं. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीजों के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाता है. उन्होंने कहा कि एक बात जिसपर मैं विश्वास करता हूं वह यह है कि राजनेताओं को अपने बारे में खुलकर बोलना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अधिक से अधिक पारदर्शी होना चाहिए.

