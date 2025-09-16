 नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी! गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों मचा है बवाल?
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी! गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों मचा है बवाल?

Row Over Siropa Honour For Rahul Gandhi: At Gurdwara, Sikh Body Steps Inपंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए हैं. अमृतसर के रामदास में गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब में उन्हें सिरोपा (सिख धर्म में सम्मान का प्रतीक केसरिया कपड़ा) पहनाया गया. जिसके बाद बवाल मच गया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 09:20 AM IST
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी! गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों मचा है बवाल?

Rahul Gandhi Row Over Siropa: पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमृतसर के रामदास के गुरुद्वारे में सिरोपा (सिख धर्म में सम्मान के लिए गले में पहनाये जाने वाला केसरिया रंग का कपड़ा) पहनाकर सम्मानित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए है. SGPC ने कहा है कि यदि कोई दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. आइए जानते हैं राहुल गांधी और उनका अभी का सिरोपा विवाद.

कब की है घटना? क्या है सिरोपा विवाद
15 सितंबर 2025 को राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अमृतसर के अजनाला तहसील के घोनेवाल गांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. इसके बाद वे रामदास क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री समाधि बाबा बुड्ढा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने 'अरदास' (प्रार्थना) की. इस दौरान गुरुद्वारे के प्रबंधन ने उन्हें सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया. जो सिख परंपरा में एक उच्च सम्मान का प्रतीक है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, वीडियो सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया.

SGPC का रुख और जांच के आदेश
जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने 15 सितंबर को एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि SGPC के पूर्व निर्णय के अनुसार, गुरुद्वारों के दरबार साहिब में सिरोपा प्रदान करना वर्जित है. यह सम्मान केवल धार्मिक हस्तियों, रागी जत्थों (कीर्तन गायकों) और गुरु दरबार में उपस्थित सिख महापुरुषों तक सीमित है. राजनीतिक व्यक्तियों को ऐसा सम्मान देना नियमों के खिलाफ है.

जांच का दिए गए आदेश
SGPC ने गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब के प्रबंधन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. धामी ने कहा, "कल तक पूरी रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी. यदि कोई SGPC कर्मचारी या प्रबंधन दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." यह जांच SGPC के नियमों के पालन पर केंद्रित है, और इसमें वीडियो तथा गवाहों का बयान शामिल हो सकता है.

