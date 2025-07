शाह ने कहा था 'शर्म आएगी', राहुल गांधी बोले- भारत में अंग्रेजी सबसे पावरफुल

Rahul Gandhi: भाषा को लेकर देश की सियासत का माहौल काफी ज्यादा गरमा गया है. कई राज्यों में भाषा को लेकर पक्ष- विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं. बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी या दोस्त रही है. इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी. अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अंग्रेजी सबसे पावरफुल भाषा है और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

अंग्रेजी प्रगति का कारण

आगे बोलते हुए कहा कि अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हमारी प्रगति हो सकती है. आज भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा की शिक्षा से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है. यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है लेकिन यह एक सच्चाई है. मैं यह नहीं कह रहा कि हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन आज भारत में प्रगति का निर्धारण अंग्रेज़ी शिक्षा कर रही है.

बीजेपी नेताओं से किया सवाल

इसका मतलब है कि हमें हिंदी शिक्षा, तमिल शिक्षा, कन्नड़ शिक्षा प्रदान करनी होगी लेकिन उसके ठीक बाद अंग्रेज़ी भाषा का स्थान होना चाहिए. यह एक अजीब बात है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है. आप उन सभी भाजपाइयों से पूछिए जो अंग्रेज़ी को खत्म करने की बात करते हैं, आपके बच्चे किस स्कूल/कॉलेज में पढ़ते हैं? जवाब हमेशा यही होगा कि वे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं तो, मेरा सवाल है - यह अवसर भारत के सबसे गरीब व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यह अवसर दलित बच्चों, आदिवासी बच्चों, ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?

अमित शाह ने कही थी ये बात

बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी. ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है. मैं मानता हूं कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है. हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते. इसके अलावा कहा कि हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, हमारा धर्म... इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा हमें नहीं सिखा सकती. आधी-अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती. वो केवल और केवल भारतीयता और भारतीय भाषा से हो सकती है.

| Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...What is the most important factor in education for progress? English. The single biggest determinant of success, of progress in India is an English education...An English education is much more powerful in India… pic.twitter.com/TSj5WMNwii

— ANI (@ANI) July 24, 2025