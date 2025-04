20 जवान शहीद, हम चीन के साथ केक काट रहे... संसद में राहुल गांधी का सरकार पर अटैक

China Border Issue: वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ राज्यसभा में बहस चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने भारत की 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है लेकिन सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है. हालांकि तुरंत इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आ गया है.

भूमि वापस लेने के लिए क्या कर रही सरकार

असल में राहुल गांधी ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य होने चाहिए लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीमा की पुरानी स्थिति बहाल हो और भारत की जमीन वापस मिले. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार चीन से भूमि वापस लेने के लिए क्या कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने विदेश सचिव को चीनी राजदूत के साथ केक काटते देखा जो उन्हें चौंकाने वाला लगा. 20 जवान शहीद हुए और हम उनके साथ केक काट रहे हैं. उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाया.

'विदेश नीति को ठीक से नहीं संभाला जा रहा'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेश नीति को ठीक से नहीं संभाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि विदेश नीति का उद्देश्य बाहरी संबंधों को प्रबंधित करना होता है लेकिन इस सरकार ने चीन को 4,000 किमी जमीन दे दी. दूसरी तरफ हमारे सहयोगी देशों ने हम पर 26% टैरिफ लगा दिया जिससे हमारी ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल और कृषि उद्योग प्रभावित होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा लेकिन इसकी जानकारी भारतीय नागरिकों को नहीं दी गई, बल्कि खुद चीनी राजदूत ने इसका खुलासा किया.

Cutting cakes with Chinese diplomats while they occupy our land amounts to nothing short of celebrating the sacrifice of our brave martyrs!

Prime Minister Modi and the BJP's "foreign policy" continues its spineless tradition - bowing before every foreigner, when we should be… pic.twitter.com/YYtHQUpnmL

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 3, 2025