Hindi Newsदेशअमित शाह के हाथ कांप रहे थे, बहुत मेंटल प्रेशर में थे... राहुल गांधी ने संसद में दिए गए भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो

अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, बहुत मेंटल प्रेशर में थे... राहुल गांधी ने संसद में दिए गए भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो

Rahul Gandhi On Amit Shah speech in the Parliament: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शाह कल संसद में घबरा गए थे, गलत भाषा बोली और हाथ कांप रहे थे. मानसिक दबाव में हैं शाह, राहुल ने चैलेंज दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बहस करें. देखें वीडियो जानें मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 11, 2025, 12:52 PM IST
अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, बहुत मेंटल प्रेशर में थे... राहुल गांधी ने संसद में दिए गए भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो

Rahul Gandhi On Amit Shah: लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर हुई बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण और व्यवहार पर गुरुवार को कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है. राहुल ने दावा किया कि अमित शाह बेहद घबरा गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वे भारी मानसिक दबाव में नजर आए. संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, “अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे.उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में हैं.कल सबने यह देखा.मैंने जो सवाल पूछे, उसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया.मैंने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वे जमीन पर आएं और संसद में मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुली बहस करें.अभी तक कोई जवाब नहीं आया।”

अमित शाह के मुंह से निकला 'साला' शब्‍द, वायरल हुआ वीडियो
बुधवार को लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया. इस दौरान अनायास उनके मुंह से “साला” शब्द निकल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राहुल गांधी ने इसी क्लिप को ट्वीट कर लिखा: “अमित शाह का संसद में ‘साला’ कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है.”

सदन में हुई तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने किया वॉकआउट
चुनाव सुधार और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर शाह और राहुल गांधी के बीच सीधी बहस हुई. राहुल ने शाह से सबूत मांगे तो शाह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर पुराने चुनावी घोटालों के आरोप लगाए. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “विपक्ष में किसी मुद्दे पर चर्चा करने का धैर्य ही नहीं है. वे सिर्फ संसद का समय बर्बाद करना चाहते हैं.

”भाजपा का पलटवार: राहुल करते हैं “हिट एंड रन”
अमित शाह के भाषण और विपक्ष के वॉकआउट के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला.केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “राहुल गांधी को अपनी ‘हिट एंड रन’ वाली आदत छोड़नी होगी.अगर वे बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार हम भी उन्हें सदन में बोलने नहीं देंगे. ”इस तरह एक दिन पहले शुरू हुई बहस गुरुवार को भी दोनों पक्षों के बीच तीखे बयानों के साथ जारी रही. संसद का शीतकालीन सत्र अभी और गरम होने के आसार हैं.

