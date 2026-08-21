/हमारी केवल एक मांग- साहिल की FIR दर्ज होनी चाहिए, पुलिस बताए जांच अफसर का नाम: राहुल गांधी

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. एम्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि उनके शरीर के अंदर 200 से ज्यादा छर्रे हैं और 3 छर्रे उनकी आंख में हैं. उनकी उस आंख की रोशनी चली गई है. उनके दिल के पास भी छर्रे हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई. तो, बस एक ही सवाल है: किसी ने तो ऐसा किया ही होगा अपराध तो हुआ ही है.