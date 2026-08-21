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हमारी केवल एक मांग- साहिल की FIR दर्ज होनी चाहिए, पुलिस बताए जांच अफसर का नाम: राहुल गांधी

डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह पैलेट गन पीड़ित को न्याय दिलाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि किसके आदेश पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया. इसके अलावा उन्होंने एक पोस्ट में अमित शाह पर भी तीखा हमला किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:13 PM IST
हमारी केवल एक मांग- साहिल की FIR दर्ज होनी चाहिए, पुलिस बताए जांच अफसर का नाम: राहुल गांधी
Image Credit: राहुल गांधी ने दावा किया पैलेट गन से साहिल अंधा हो गया. (फोटो- @INCIndia)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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