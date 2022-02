वित्त मंत्री के बजट पेश करने के दौरान अपना सिर पकड़े हुए दिखे राहुल गांधी, हुए ट्रोल

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज (मंगलवार को) लोक सभा में बजट 2022 (Budget 2022) पेश किया. बजट 2022 में जनता के लिए बड़े ऐलान किए गए. सदन में मौजूद सभी सांसद, वित्त मंत्री की घोषणाओं को ध्यान से सुन रहे थे. लेकिन इस बीच लोक सभा से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अपना सिर पकड़े हुए दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स राहुल गांधी की फोटो को लेकर मीम शेयर कर रहे हैं.

केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है. साहिल खुराना नाम के एक यूजर ने राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब बजट गरीब, किसान, दलित विरोधी है- राहुल गांधी.'

वहीं एक अन्य यूजर श्रद्धा ने राहुल गांधी का मीम शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'राहुल गांधी सोच रहे हैं कि बजट 2022 पेश ही क्यों किया जा रहा है?'

Rahul Gandhi thinking why is #Budget2022 even presented : pic.twitter.com/A9rVkdmxop

इसके अलावा गोपू नाम के यूजर ने ट्वीट किया कि जब राहुल गांधी से रिपोर्टर ने बजट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं.

When reporter asks Rahul Gandhi to explain budget :

कांग्रेस ने आम बजट पेश होने के बाद आरोप लगाया है कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ ‘विश्वासघात’ किया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्यम वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था. वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपने प्रत्यक्ष कर से संबंधित कदमों से इन वर्गों को बहुत निराश किया है.’

India’s Salaried Class & Middle Class were hoping for relief in times of pandemic, all round pay cuts and back breaking inflation.

FM & PM have again deeply disappointed them in Direct Tax measures.

This is a betrayal of India’s Salaries Class & Middle Class.#Budget2022

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 1, 2022