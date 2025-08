मेरे पास सबूत है, एटम बम की तरह फटेगा...राहुल गांधी का गंभीर आरोप- इलेक्शन कमीशन वोटों की कर रहा चोरी

Rahul Gandhi On Election Commission vote theft: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि देश में चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और इसमें चुनाव आयोग सीधे तौर पर बीजेपी की मदद कर रहा है. राहुल ने कहा कि उनके पास इस धांधली के पक्के सबूत हैं, जो जल्द ही 'एटम बम' की तरह फटेंगे.

हम चुनाव आयोग को रिटायर होने के बाद भी खोज लेंगे

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा 'हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है... सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस प्रक्रिया में शामिल है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे. आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है. आप जहां कहीं भी हों, भले ही आप सेवानिवृत्त हों, हम आपको ढूंढ निकालेंगे.'

#WATCH | Delhi: "We have open and shut proof that the Election Commission is involved in vote theft... Most importantly, whoever in the Elections Commission is involved in this exercise, right from top to bottom, we will not spare you. You are working against India and this no… pic.twitter.com/vrP5ZUZoym

— ANI (@ANI) August 1, 2025