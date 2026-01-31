गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, मुस्लिम नेता ने PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा

Advertisement
AIUDF on Rahul Gandhi: गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में असमिया संस्कृति का प्रतीक पटका यानी 'गमोसा' न पहनने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे को कांग्रेस की सहयोगी पार्टी AIUDF ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:02 PM IST
Rahul Gandhi Gamosa Controversy News: गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में असमिया संस्कृति का प्रतीक पटका यानी 'गमोसा' न पहनने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी तो लगातार कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर हमलावर थी. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी AIUDF ने भी उसे नसीहत दी है. 

'राहुल गांधी ने जो किया, वह अच्छा नहीं था' 

पार्टी के महासचिव एवं विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा, 'राहुल गांधी ने जो किया, वह अच्छा नहीं था. राहुल गांधी को असमिया गमोसा का सम्मान करना चाहिए था. लेकिन कांग्रेस नेताओं की समस्या यही है.' 

कांग्रेस को नसीहत देने के बाद AIUDF फिर मोदी सरकार विरोधी पुराने एजेंडे पर लौट आए. रफीकुल ने कहा, 'कुछ लोग गमोसा को न स्वीकार करके अपमानित करते हैं. वहीं कुछ लोग इसे स्वीकार करके भी अपमानित करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमेशा गमोसा को अपनी गर्दन के चारों ओर पहनते हैं. लेकिन उन्होंने असमिया लोगों के लिए क्या किया है? उन्होंने असम के लिए कुछ खास नहीं किया.'

'मुसलमानों को हटाने का सपना सच नहीं होगा'

बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालते हुए AIUDF ने कहा, 'अमित शाह अभी आए हैं और चुनाव से पहले कहा है कि उन्हें तीसरी बार सत्ता दी जाए. उन्होंने कहा कि वे घुसपैठियों, बांग्लादेशियों को हटा देंगे. यह भाजपा की सिर्फ खोखली बातें हैं. अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा के लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं तो यह एक सपना है, और यह कभी सच नहीं होगा.'

कैसे शुरु हुआ गमोसा विवाद?

यह विवाद इस साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' रिसेप्शन से शुरू हुआ. इस समारोह के लिए हर साल किसी एक राज्य को थीम स्टेट के रूप में चुना जाता है. इस बार की थीम उत्तर-पूर्व भारत पर आधारित थी. जिसमें असम की सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता दी गई थी.

इस समारोह में ईयू प्रतिनिधिमंडल समेत देश की तमाम शीर्षस्थ हस्तियों को न्योता दिया गया था. संसद में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी भी आमंत्रित थे. सभी मेहमानों को असमिया गमोसा भेंट किया गया, जिसे उन्होंने पूरा सम्मान देते हुए अपने गले में पहना. रिपोर्टों के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राहुल गांधी को भी 2 बार गमोसा पहनने को आग्रह किया लेकिन उन्होंने नहीं पहना. वे इसे हाथ में लेकर टहलते रहे और बाद में कुर्सी पर रखकर चले गए. 

'राहुल गांधी ने उत्तर-पूर्व के लोगों से दुश्मनी दिखाई'

इस घटना के वायरल होने के बाद से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है. उसने इस घटना को असम और उत्तर-पूर्व की संस्कृति का अपमान बताते हुए माफी की मांग की है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस वाकये को उत्तर-पूर्व की भावनाओं का अपमान बताया है.

डिब्रूगढ़ रैली में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा. अमित शाह ने कहा कि समारोह में विदेशी मेहमानों समेत सभी ने गमोसा पहना. लेकिन राहुल गांधी ने पहनने से इनकार कर दिया. गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उत्तर-पूर्व के लोगों के प्रति दुश्मनी दिखाई है. उन्होंने कहा कि सबने (विदेशी मेहमानों सहित) पहना, लेकिन राहुल अकेले नहीं माने. उन्होंने इसे असम चुनावों से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाया.

अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने की साजिश- कांग्रेस

वहीं कांग्रेस ने इसे प्रायोजित ड्रामा बताते हुए खारिज कर दिया है. पार्टी नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी ने शुरू में गमोसा पहना था लेकिन खाने के समय हटाना पड़ा था. पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गमोसा नहीं पहना था. फिर उन पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे. कांग्रेस का आरोप है कि असम में होने वाले चुनाव में अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर यह मुद्दा गढ़ा गया है.

 

