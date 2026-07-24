/पैलेट गन पीड़ित के साथ आए राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, सरकार को घेरा

Rahul Gandhi Press Conference: राहुल गांधी ने शुक्रवार को छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों से मुलाकात के बाद मीडिया को उनके जख्म दिखाते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर हमला होला. राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं. उन्हें हटाया जाना चाहिए. प्रधान हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं. उन्हें जाना ही होगा. उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं. राहुल गांधी एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए. उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया. राहुल गांधी ने ये भी कहा, 'एक छात्र ने आंख भी गवाई है.'
राहुल गांधी ने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था. सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है. ऐसे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था. वो नाराज था इसलिए प्रदर्शन में आया था. सरकार की दमनपूर्व कार्रवाई का शिकार हुआ.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason why thousands of people are outside. He has to go." pic.twitter.com/Mm1Vs9Yaxb
— ANI (@ANI) July 24, 2026
सीजेपी की सरकार के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया है. मीडिया से बात करते हुए नड्डा की ओर से कहा गया कि हमने सीजेपी की बातें सुनी हैं. हमने उनसे कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार करने के बाद फिर एक बार कल मिलेंगे. नड्डा ने बताया कि सीजेपी की ओर से सरकार के सामने के सामने तीन मांगे और 5 सुझाव दिए गए हैं.
सरकार ने कल फिर से सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया है. सीजेपी ने कहा है कि सरकार का रुख सकारात्मक है. लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है.
लोकसभा में नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हम सदन में चर्चा को तैयार हैं. विपक्ष से अपील है कि सदन को चलने दें, राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएं. राहुल ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक बंद कर दिया गया.