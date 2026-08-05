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मुंबई प्रोटेस्ट की पोस्टर गर्ल रिया समेत कई छात्रों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैलेट गन चलने की दी 'गवाही'!

राहुल गांधी ने युवा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है तो उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. जानिए राहुल गांधी के बयान, सरकार पर लगाए गए आरोप और पूरे घटनाक्रम की अहम बातें.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 05, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:58 PM IST
मुंबई प्रोटेस्ट की पोस्टर गर्ल रिया समेत कई छात्रों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैलेट गन चलने की दी 'गवाही'!
Image Credit: ANI Video Grab (&#039;युवा प्रदर्शनकारियों पर अन्याय हुआ तो...&#039;, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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