मुंबई प्रोटेस्ट की पोस्टर गर्ल रिया समेत कई छात्रों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैलेट गन चलने की दी 'गवाही'!

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रदर्शनकारियों और युवा पेशेवरों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये युवा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, बल्कि देश के शिक्षा तंत्र और भारत के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं. ऐसे युवाओं का साथ देना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है.
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अलग-अलग जगहों से आए कई युवा प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. उन्होंने उन सभी युवाओं का आभार जताते हुए कहा कि हजारों युवाओं ने भारत के भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष किया है. उनके अनुसार, इन युवाओं का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना था.
छात्रों के आंदोलन में प्रमुख चेहरा बनकर उभरीं रिया अहीर ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ दर्ज मामले और मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किए जाने की तुलना में ज्यादा परेशानी प्रशासनिक स्तर पर झेलनी पड़ रही है. रिया अहीर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मेरी ट्रोलिंग तो नहीं की गई, लेकिन लगातार मेरा हैरेसमेंट किया जा रहा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक मुझे एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है.'
#WATCH | Delhi: After meeting people who were parts of students' protests, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "They are young people who are standing here, in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here."
He further says, "For… pic.twitter.com/VjJ9Nfyzhf
— ANI (@ANI) August 5, 2026
रिया अहीर ने आरोप लगाया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है और उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मामले की पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है. रिया का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति मिलनी चाहिए, लेकिन उनके मामले में ऐसा अब तक नहीं हुआ. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे. इस दौरान छात्रों के आंदोलन, कार्रवाई और प्रशासन के रवैये को लेकर कई सवाल उठाए गए. रिया अहीर के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है.
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मुलाकात के दौरान युवाओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी तरह की हिंसा नहीं की, इसके बावजूद उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया और उन्हें डराने की कोशिश की गई.
राहुल गांधी ने कहा कि यदि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होता है, तो लोकतंत्र में उसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि जो युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए, न कि उन्हें डराया जाए.
अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उन सभी युवाओं पर गर्व है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी और उनके सवाल ही देश को आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं.