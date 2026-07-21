Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री..., राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला! Video शेयर कर उठाए सवाल

'भारत के इतिहास के सबसे 'युवा विरोधी' प्रधानमंत्री...', राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला! Video शेयर कर उठाए सवाल

Rahul Gandhi Video: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को देश का सबसे 'युवा विरोधी' प्रधानमंत्री करार दिया है. नीट और पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 21, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:34 AM IST
'भारत के इतिहास के सबसे 'युवा विरोधी' प्रधानमंत्री...', राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला! Video शेयर कर उठाए सवाल
Image Credit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- एक्स से स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बम की तरह फटेगा आपका फ्रिज! उमस भरी गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, वरना...
refrigerator20 min ago
2
Supreme Court28 min ago
3
Jantar Mantar protest30 min ago
4
crude oil32 min ago
5
jagdalpur news51 min ago