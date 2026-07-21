'भारत के इतिहास के सबसे 'युवा विरोधी' प्रधानमंत्री...', राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला! Video शेयर कर उठाए सवाल

Rahul Gandhi Statement On PM: दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भारत के इतिहास का सबसे 'युवा विरोधी प्रधानमंत्री' करार दिया है. राहुल गांधी के साथ-साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और संजय राउत जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर सरकार के रवैये की कड़ी निंदा की है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे 'युवा विरोधी' प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने साफ किया कि सड़कों पर उतरे युवा कोई अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे अपने हक की मांग कर रहे हैं. पीएम मोदी को छात्रों की सही और जायज मांगों को बिना किसी देरी के स्वीकार करना चाहिए. राहुल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के करोड़ों युवाओं का अनादर कर रही है.
राहुल गांधी ने एक्स पर क्या कहा?
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं. इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते. 152 पेपर लीक. 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं. सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को. और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत. लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं. यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उनपर टूट पड़ी है."
प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं - इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते।
152 पेपर लीक। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। और सज़ा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को।
और जब इन बच्चों ने… pic.twitter.com/DbX5L4Iq5C
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2026
'आंसू गैस और लाठियां भारत की परंपरा नहीं'
संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया. उन्होंने वीडियो में कहा कि जो कुछ भी सरकार और पुलिस कर रही है, वह बेहद शर्मनाक है. छात्रों पर बल प्रयोग करना भारतीय संस्कृति या परंपरा का हिस्सा नहीं है. राहुल ने कहा कि यह सरकार केवल 'असत्य' और 'हिंसा' के रास्ते पर चल रही है, जो पूरी तरह से भारत विरोधी विचार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघ (RSS) ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, जिससे छात्रों में भारी गुस्सा है.
प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोलीं?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पुलिस कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया हास्यास्पद और तानाशाही भरा है. युवा इस देश का भविष्य हैं और यह संसद उनकी है. यह किसी नेता या दल की निजी जागीर नहीं है कि छात्रों को वहां अपनी आवाज उठाने से रोका जाए. वहीं डीएमके (DMK) की सांसद कनिमोझी ने कहा कि अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन करना जनता का सबसे लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को इसे दबाना नहीं चाहिए.
संसद में गूंजेगा नीट और पेपर लीक का मुद्दा
इस मामले पर अखिलेश यादव और संजय राउत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जंतर-मंतर और सड़कों पर उतरी युवाओं की भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि बीजेपी सरकार नीट (NEET) और अन्य परीक्षाएं कराने में पूरी तरह फेल साबित हुई है. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में 'पेपर लीक' और 'डोनेशन स्कैम' का मुद्दा संसद में जोर-शोर से उठेगा और विपक्ष सरकार से जवाब मांगकर रहेगा.