कश्मीर आतंकी हमले पर देश का खून खौल रहा, राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से की बात

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट होकर दहशतगर्दियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से बात की है. उन्होंने इस घटना के संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा से भी बात की है. राहुल ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया है. कल शाम में पीएम मोदी ने सऊदी से ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी. इसके बाद शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे. आज सुबह पीएम भी लौट आए.

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा से पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बारे में बात की. स्थिति पर अपडेट प्राप्त किया. पीड़ितों परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम सभी उनके साथ हैं.'

Spoke with HM Amit Shah, J&K CM Omar Abdullah, and J&K PCC President Tariq Karra about the horrific Pahalgam terror attack. Received an update on the situation.

The families of victims deserve justice and our fullest support.

