'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का केंद्र सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला

Rahul Gandhi news: कोच्चि के मरीन ड्राइव में हुए आयोजन में केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस के मुखर आलोचक राहुल गांधी ने सिस्टम को चुनौती देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:12 PM IST
Rahul Gandhi statement: बीजेपी और आरएसएस की मुखर आलोचना करने वाले राहुल गांधी ने किसी देश की महानता और उसे महान बनाने वाले कारकों पर रोशनी डालते हुए बड़ा बयान दिया है. सरकार और वर्तमान सिस्टम पर निशाना साधते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने  कहा, 'पूरे देश में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कुछ मानते तो हैं, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं रखते. लेकिन महान देश खामोशी से नहीं बनते. महान देश, महान लोग तब बनते हैं जब वे अपने विचार और राय जाहिर करते हैं, और उनके लिए लड़ते हैं'.

लालच का विचार

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा, 'खामोशी की संस्कृति में लालच का विचार छिपा होता है. भाव ये होता है कि जब तक मुझे मेरी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, तबतक कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है. मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मैं लोगों को अपमानित होते हुए, लोगों को मरते हुए, लोगों को मारे जाते हुए देख सकता हूं. जब तक मैं ठीक हूं, सब ठीक है. लालच की ऐसी संस्कृति एक देश को महान नहीं बना सकती है.'

राहुल गांधी केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी केपीसीसी (KPCC) द्वारा आयोजित 'विजयोत्सवम 2026 महापंचायत' का उद्घाटन करने आए थे. जहां राज्य में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनावों में जीतने और हारने वाले सभी कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल हुए.

शशि थरूर भी पहुंचे

कोच्चि के मरीन ड्राइव पर आयोजित UDF महा पंचायत में करीब 15,000 कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस आयोजन का मकसद निकाय चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों को पार्टी की आगे की गतिविधियों की जानकारी देने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना था. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे.

आयोजन का मकसद

केरल में कांग्रेस एक दशक से सत्ता से दूर है. राहुल गांधी लंबे समय से चल रहा सत्ता का वनवास खत्म करना चाहते हैं. इसलिए पार्टी अभी से तैयारी में जुटी है. चंद दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है. ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है. पूरे केरल में राजनीतिक हलचल तेज है. स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में खासा उत्साह है.

कांग्रेस की अगुवाई वाले वाले UDF के लिए केरल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है. इसलिए गठबंधन मजबूत करने पर फोकस है. कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है. ये सभी कमेटियां केरल, असम, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और पश्चिम बंगाल में प्रत्याशियों के चयन का काम देखेगी.

