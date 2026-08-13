'जिस दिन RSS की आवाज दबाई जाएगी, मैं रक्षा करूंगा'...राहुल गांधी का बड़ा बयान, BJP पर बोला तीखा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बेहद तीखा हमला बोला है. दिल्ली में आयोजित हुए 'रचनात्मक कांग्रेस' के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी और संघ को "जोकरों का समूह" बताया और कहा कि इन्हें भारत की बुनियादी समझ ही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार लोगों की आवाज दबा रही है.
राहुल गांधी ने संघ (RSS) को लेकर एक बड़ा बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद वे आरएसएस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे. राहुल ने कहा, 'हमें अभिव्यक्ति को दबाना नहीं है, चाहे कोई भी हो. मैं अपनी बात को और आगे ले जाता हूं, जिस दिन आरएसएस (RSS) की अभिव्यक्ति को देश से खत्म करने की बात शुरू होगी, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार उनका भी है.'
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की कार्यशैली पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा आज देश में असली लड़ाई दो अलग-अलग सोच के बीच है, एक तरफ वे लोग हैं जो दूसरों पर अपना आदेश और व्यवस्था थोपना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो स्वतंत्रता के साथ खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं. राहुल ने कहा छात्र केवल अपनी आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने 'व्यवस्था' का बहाना बनाकर उनकी बात दबा दी.
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'हमारा मानना यह नहीं है कि किसी को चुप कराया जाए, हम कह रहे हैं कि सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए. आपके दिल में जो भी है, आप खुलकर बोलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी और को नहीं दबा सकते.'
राहुल गांधी ने आगे कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, जैन या किसी भी धर्म-समुदाय का व्यक्ति, हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा हक है. उन्होंने आरएसएस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप यह नहीं कह सकते कि 'देखो, आप सिख हो तो गुरु नानक की बात नहीं कर सकते' या 'आप शिव की बात नहीं कर सकते' नहीं, जिसको जो बात करनी है, जिसके भी दिल में जो है, उसे बोलना चाहिए. उसके बाद देखा जाएगा.'
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो उससे कहेंगे कि 'भैया देखो, यह जो आपने बोला है ना इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए, जब देश की अभिव्यक्ति बाहर आएगी, तभी तो भारत की असली ताकत और ऊर्जा पूरी दुनिया को दिखाई देगी, लेकिन यह लोग क्या कर रहे हैं? यह देश की अभिव्यक्ति को ही मार रहे हैं.'